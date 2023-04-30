سعر الريال السعودى اليوم الأحد 30 أبريل 2023 فى البنوك المصرية

يزداد البحث لمعرفة سعر الريال السعودي اليوم الأحد 30 أبريل 2023 في البنوك المصرية مع الاستعداد لموسم الحج للعام الجاري واقتراب موعد عيد الأضحى الذي لم يتبق عليه سوى 60 يومًا فقط.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 30 أبريل 2023 في البنوك المصرية

خلال هذا التقرير نعرض لكم سعر الريال السعودي اليوم الأحد 30 أبريل 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وأسعار العملات الأجنبية الأخرى.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

8.22 جنيه للشراء

8.24 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في بنك مصر

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

8.21 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib

8.18 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 30 أبريل 2023 في البنك المركزي المصري

دولار أمريكى

30.8380 جنيه للشراء

30.9357 جنيه للبيع

يورو

34.0575 جنيه للشراء

34.1685 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى

38.4704 جنيه للشراء

38.6047 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

34.5098 جنيه للشراء

34.6347 جنيه للبيع

100 ين يابانى

23.1100 جنيه للشراء

23.1850 جنيه للبيع



دينار كويتى

100.7284 جنيه للشراء

101.1235 جنيه للبيع

درهم إماراتى

8.3972 جنيه للشراء

8.4261 جنيه للبيع

اليوان الصينى

4.4535 جنيه للشراء

4.4682 جنيه للبيع