الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 30 أبريل 2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

يزداد البحث لمعرفة سعر الريال السعودي اليوم الأحد 30 أبريل 2023 في البنوك المصرية مع الاستعداد لموسم الحج للعام الجاري واقتراب موعد عيد الأضحى الذي لم يتبق عليه سوى 60 يومًا فقط.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 30 أبريل 2023 في البنوك المصرية

خلال هذا التقرير نعرض لكم سعر الريال السعودي اليوم الأحد 30 أبريل 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وأسعار العملات الأجنبية الأخرى.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

8.22 جنيه للشراء
8.24 جنيه للبيع


سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع


سعر الريال السعودي في بنك مصر

8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

8.21 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع


سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع


سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib

8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع

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أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 30 أبريل 2023 في البنك المركزي المصري

 

دولار أمريكى
30.8380 جنيه للشراء 
30.9357 جنيه للبيع

يورو 
34.0575  جنيه للشراء 
34.1685 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى
38.4704  جنيه للشراء 
38.6047 جنيه للبيع

فرنك سويسرى
34.5098  جنيه للشراء 
34.6347 جنيه للبيع

100 ين يابانى
23.1100 جنيه للشراء 
23.1850 جنيه للبيع 
 
دينار كويتى
100.7284  جنيه للشراء 
101.1235 جنيه للبيع

درهم إماراتى
8.3972 جنيه للشراء 
8.4261 جنيه للبيع

اليوان الصينى
4.4535 جنيه للشراء 
4.4682 جنيه للبيع

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