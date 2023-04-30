سعر الريال السعودى اليوم الأحد 30 أبريل 2023 فى البنوك المصرية
يزداد البحث لمعرفة سعر الريال السعودي اليوم الأحد 30 أبريل 2023 في البنوك المصرية مع الاستعداد لموسم الحج للعام الجاري واقتراب موعد عيد الأضحى الذي لم يتبق عليه سوى 60 يومًا فقط.
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 30 أبريل 2023 في البنوك المصرية
خلال هذا التقرير نعرض لكم سعر الريال السعودي اليوم الأحد 30 أبريل 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وأسعار العملات الأجنبية الأخرى.
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
8.22 جنيه للشراء
8.24 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك مصر
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
8.21 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس
8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib
8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 30 أبريل 2023 في البنك المركزي المصري
دولار أمريكى
30.8380 جنيه للشراء
30.9357 جنيه للبيع
يورو
34.0575 جنيه للشراء
34.1685 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
38.4704 جنيه للشراء
38.6047 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
34.5098 جنيه للشراء
34.6347 جنيه للبيع
100 ين يابانى
23.1100 جنيه للشراء
23.1850 جنيه للبيع
دينار كويتى
100.7284 جنيه للشراء
101.1235 جنيه للبيع
درهم إماراتى
8.3972 جنيه للشراء
8.4261 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.4535 جنيه للشراء
4.4682 جنيه للبيع