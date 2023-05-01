سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 1 مايو 2023

شهدت أسعار مواد البناء الحديد والأسمنت ارتفاعًا واضحًا في الأسعار بداية من شهر أبريل الماضي وحتى اليوم الأول من مايو.

"الدستور" ترصد جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر من خلال التقرير التالي.

أسعار الحديد اليوم الإثنين

طن الحديد الاستثماري إلى39614 جنيهًا، بزيادة 531 جنيهًا.

طن حديد عزوصل 40730 جنيهًا، بزيادة 260 جنيهًا.

طن حديد حديد بشاى 39,700 جنيه.

طن حديد العتال 39,500 جنيه.

طن حديد عطية 39,400 جنيه.

طن حديد سرحان 39,500 جنيه.

طن حديد المراكبى 39,500 جنيه.

طن حديد المصريين 39,500 جنيه.

طن حديد الكومى 39,300 جنيه.

حديد المعادي 39,300 جنيه.

طن حديد بيانكو 39,000 جنيه.

طن حديد العشري 39,500 جنيه.

طن حديد مصر ستيل 39,000 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الإثنين بالطن

أسمنت المسلح 2،050 جنيه.

أسمنت النصر 2،010 جنيه.

أسمنت وادي النيل 1،880 جنيه.

أسمنت المخصوص 1،990 جنيه.

أسمنت العسكري 1،880 جنيه.

أسمنت سيناء 42.5 1،890 جنيه

أسمنت حلوان 1،990 جنيه.

اسمنت السهم 1،890 جنيه

أسمنت السويدي 2،060 جنيه.

العسكري بني سويف 1،870 جنيه.

أسمنت العامرية عادة 2،035 جنيه.

أسمنت الممتاز 2،055 جنيه.

أسمنت السويس 2،040 جنيه.

أسمنت المعلم 1،910 جنيه.

أسمنت تايتان 2،020 جنيه.

أسمنت أسيوط 1،800 جنيه.

أسمنت المهندس 2،020 جنيه.

أسمنت النهضة 1،820 جنيه.

أسمنت أسوان 1،780 جنيه.

أسمنت السد العالي 1،780 جنيه.

أسمنت قنا 1،830 جنيه.

أسمنت المصريين 1،770 جنيه.

أسمنت المصري 2،040 جنيه.

أسمنت الصعيد 1،800 جنيه.

أسمنت التعمير 1،940 جنيه.

أسمنت المنيا 1،940 جنيه.

أسمنت العاصمة 1،810 جنيه.

أسمنت البرج 1،900 جنيه.

أسمنت الماكس 2،020 جنيه.

أسمنت الصخرة 1،900 جنيه.

أسمنت الدلتا 1،870 جنيه.

أسمنت الصرح 2،030 جنيه.

أسعار الأسمنت الأبيض في المنيا

الأسمنت الأبيض العادة 3300 جنيه.

أسمنت سوبر سيناء 3150 جنيهًا.

أسمنت سوبر رويال 3150 جنيهًا.

أسمنت رويال العادة 3150 جنيهًا.

أسمنت الواحة الأبيض 3200 جنيه.

أسعار الأسمنت المخلوط

أسمنت الواحة 1430 جنيهًا.

أسمنت العمران 1370 جنيهًا.

أسعار أسمنت المقاوم سي ووتر

الأسمنت المقاوم 2000 جنيه.

أسمنت أسيك سي وتر 1920 جنيهًا.

أسمنت قاهر البحار 2020 جنيهًا.

أسمنت السويس سي ووتر 2000 جنيه.

أسمنت السويدي المقاوم 2030 جنيهًا.