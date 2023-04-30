الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر طن الحديد اليوم في مصر 2023

الحديد
الحديد

يزداد البحث لمعرفة سعر طن الحديد اليوم في مصر 2023 الذي يمثل أهمية للكثيرين الذين يستمرون في البناء مع وجود تراخيصهم.

سعر طن الحديد اليوم في مصر 2023

في هذا التقرير نعرض لكم سعر طن الحديد اليوم في مصر 2023 ومواد البناء الأخرى التي تمثل أهمية في عملية البناء.

خلال أيام.. شعبة الذهب تطلق مبادرة لتخفيض أسعار مصنعية المشغولات الذهبية

أسعار سلع التموين في مايو دون تغيير.. السكر بـ10.5 جنيه

حديد عز         40,200 جنيه

حديد بشاى       39,700 جنيه

الحديد العتال      39,500 جنيه

حديد عطية      39,400 جنيه

حديد سرحان    39,500 جنيه

الحديد المراكبى  39,500 جنيه

الحديد المصريين 39,500 جنيه

حديد الكومى    39,300 جنيه

حديد المعادي    39,300 جنيه

حديد بيانكو      39,000 جنيه

حديد العشري   39,500 جنيه

حديد مصر ستيل         39,000 جنيه

 

أسعار الأسمنت 

 

اسمنت المسلح  2,050 جنيه

اسمنت النصر  2,010 جنيه

اسمنت وادي النيل       1,880 جنيه

اسمنت المخصوص     1,990 جنيه

اسمنت العسكري         1,880 جنيه

أسمنت سيناء 42.5     1,890 جنيه

اسمنت حلوان   1,990 جنيه

اسمنت السهم    1,890 جنيه

اسمنت السويدي          2,060 جنيه

اسمنت العسكري بني سويف    1,870 جنيه

أسمنت العامرية عادة    2,035 جنيه

أسمنت الممتاز  2,055 جنيه

أسمنت السويس 2,040 جنيه

أسمنت المعلم   1,910 جنيه

أسمنت تايتان   2,020 جنيه

أسمنت أسيوط  1,800 جنيه

أسمنت المهندس         2,020 جنيه

أسمنت النهضة 1,820 جنيه

أسمنت أسوان   1,780 جنيه

أسمنت السد العالي       1,780 جنيه

أسمنت قنا       1,830 جنيه

أسمنت المصريين       1,770 جنيه

أسمنت المصري         2,040 جنيه

أسمنت الصعيد 1,800 جنيه

أسمنت التعمير 1,940 جنيه

أسمنت المنيا    1,940 جنيه

أسمنت العاصمة         1,810 جنيه

أسمنت البرج   1,900 جنيه

أسمنت الماكس 2,020 جنيه

أسمنت الصخرة 1,900 جنيه

أسمنت الدلتا     1,870 جنيه

أسمنت الصرح 2,030 جنيه

 

سعر الطوب 

 

طوب أحمر     24×11×6 سم 900 جنيه

طوب أحمر     24×11×12 سم        1,500 جنيه

طوب أحمر     25×12×13 سم        2,200 جنيه

طوب وردي     25×12×6 سم 2,760 جنيه

طوب خفيف     60×20×20 سم        1,596 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ     40×20×20 سم        8,000 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ     40×20×20 سم        8,000 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ     40×20×12 سم        6,000 جنيه

طوب أسمنتي مصمت  25×12×6 سم 1,400 جنيه

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منتصف التعاملات|سعر اليورو اليوم الأحد 30-4-2023 مقابل الجنيه المصري

الحديد سعر طن الحديد أسعار الأسمنت سعر الطوب مواد البناء سعر طن الحديد اليوم

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