سعر طن الحديد اليوم في مصر 2023
يزداد البحث لمعرفة سعر طن الحديد اليوم في مصر 2023 الذي يمثل أهمية للكثيرين الذين يستمرون في البناء مع وجود تراخيصهم.
سعر طن الحديد اليوم في مصر 2023
في هذا التقرير نعرض لكم سعر طن الحديد اليوم في مصر 2023 ومواد البناء الأخرى التي تمثل أهمية في عملية البناء.
حديد عز 40,200 جنيه
حديد بشاى 39,700 جنيه
الحديد العتال 39,500 جنيه
حديد عطية 39,400 جنيه
حديد سرحان 39,500 جنيه
الحديد المراكبى 39,500 جنيه
الحديد المصريين 39,500 جنيه
حديد الكومى 39,300 جنيه
حديد المعادي 39,300 جنيه
حديد بيانكو 39,000 جنيه
حديد العشري 39,500 جنيه
حديد مصر ستيل 39,000 جنيه
أسعار الأسمنت
اسمنت المسلح 2,050 جنيه
اسمنت النصر 2,010 جنيه
اسمنت وادي النيل 1,880 جنيه
اسمنت المخصوص 1,990 جنيه
اسمنت العسكري 1,880 جنيه
أسمنت سيناء 42.5 1,890 جنيه
اسمنت حلوان 1,990 جنيه
اسمنت السهم 1,890 جنيه
اسمنت السويدي 2,060 جنيه
اسمنت العسكري بني سويف 1,870 جنيه
أسمنت العامرية عادة 2,035 جنيه
أسمنت الممتاز 2,055 جنيه
أسمنت السويس 2,040 جنيه
أسمنت المعلم 1,910 جنيه
أسمنت تايتان 2,020 جنيه
أسمنت أسيوط 1,800 جنيه
أسمنت المهندس 2,020 جنيه
أسمنت النهضة 1,820 جنيه
أسمنت أسوان 1,780 جنيه
أسمنت السد العالي 1,780 جنيه
أسمنت قنا 1,830 جنيه
أسمنت المصريين 1,770 جنيه
أسمنت المصري 2,040 جنيه
أسمنت الصعيد 1,800 جنيه
أسمنت التعمير 1,940 جنيه
أسمنت المنيا 1,940 جنيه
أسمنت العاصمة 1,810 جنيه
أسمنت البرج 1,900 جنيه
أسمنت الماكس 2,020 جنيه
أسمنت الصخرة 1,900 جنيه
أسمنت الدلتا 1,870 جنيه
أسمنت الصرح 2,030 جنيه
سعر الطوب
طوب أحمر 24×11×6 سم 900 جنيه
طوب أحمر 24×11×12 سم 1,500 جنيه
طوب أحمر 25×12×13 سم 2,200 جنيه
طوب وردي 25×12×6 سم 2,760 جنيه
طوب خفيف 60×20×20 سم 1,596 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 8,000 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 8,000 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6,000 جنيه
طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1,400 جنيه