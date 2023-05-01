سعر جرام الذهب اليوم 1 مايو 2023 فى مصر وبدون مصنعية للبيع والشراء

أسعار الذهب من المواضيع التى يبحث عنها الكثير من المواطنين باعتباره ملاذا آمنا للاستثمار من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل وقد شهدت الأسعار نوعا من الارتفاع الجنونى فى بداية النصف الثانى من شهر أبريل.

أسعار الذهب اليوم الإثنين 1 مايو 2023

الدستور ترصد سعر جرام الذهب دون مصنعية فى اليوم الأول من شهر مايو 2023

سجل جرام الذهب مع بداية الساعات الأولى لصباح الأول من مايو 2023 انخفاضا 50 جنيها فى العيار 21 عن سعر الجرام من نفس العيار عن سعر الليلة الأخيرة فى شهر أبريل 2023.

أسعار الذهب بدون مصنعية فى مصر فى الأول من مايو 2023 (بيع)

تداول سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الإثنين 1-5-2023 عند 3000 جنيه.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 1-5-2023 نحو 2625 جنيها.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين 1-5-2023 حوالي 2250 جنيها.

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الإثنين 1 4-2023 إلى 1750 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر

بلغت أسعار الذهب اليوم في مصر كالتالي (شراء):

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الإثنين 1-5-2023 عند 2971 جنيها.

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 1-5-2023 إلى 2600 جنيه.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين 1 -5-2023 مبلغ 2228 جنيها.

تداول سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الإثنين 1 -5-2023 عند 1733 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 1-5-2023

سجل سعر حوالي 21200 جنيه بيع للجمهور، بانخفاض قدره نحو 200 جنيه منذ بداية التعاملات اليوم السابق، بينما بلغ سعر شراء الجنيه الذهب من الجمهور نحو 20800 جنيه.

سعر الذهب فى البورصة العالمية

سجل سعر الذهب في التعاملات الفورية فى اليوم الأخير من أبريل حالة من الاستقرار، بفعل الإجازة الأسبوعية للأسواق العالمية، على الارتفاع بـ 0.11% و1990.06 دولار للأونصة، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب على الارتفاع بـ 0.02 % و1999.40 دولار للأونصة.