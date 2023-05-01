الإثنين 01 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر جرام الذهب اليوم 1 مايو 2023 فى مصر وبدون مصنعية للبيع والشراء

سعر جرام الذهب
سعر جرام الذهب

أسعار الذهب من المواضيع التى يبحث عنها الكثير من المواطنين باعتباره ملاذا آمنا للاستثمار من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل وقد شهدت الأسعار نوعا من الارتفاع الجنونى فى بداية النصف الثانى من شهر أبريل.

أسعار الذهب اليوم الإثنين 1 مايو 2023

الدستور ترصد سعر جرام الذهب دون مصنعية فى اليوم الأول من شهر مايو 2023 

سجل جرام الذهب  مع بداية الساعات الأولى لصباح الأول من مايو 2023 انخفاضا 50 جنيها فى العيار 21  عن سعر الجرام  من نفس العيار عن سعر الليلة الأخيرة فى شهر أبريل 2023.

أسعار الذهب بدون مصنعية فى مصر فى الأول من مايو 2023 (بيع)

تداول سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الإثنين 1-5-2023 عند 3000 جنيه. 

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 1-5-2023 نحو 2625 جنيها.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين 1-5-2023 حوالي 2250 جنيها.

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الإثنين 1 4-2023 إلى 1750 جنيها.

مستشار شعبة الذهب يقدم مقترحًا لخفض أسعار المعدن الأصفر

سعر أوقية الذهب بالدولار 2023 والذهب بأعيرته المختلفة

أسعار الذهب اليوم في مصر 

بلغت أسعار الذهب اليوم في مصر كالتالي (شراء):

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الإثنين 1-5-2023 عند 2971 جنيها.

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 1-5-2023 إلى 2600 جنيه. 

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين 1 -5-2023 مبلغ 2228 جنيها.

تداول سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الإثنين 1 -5-2023 عند 1733 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 1-5-2023

سجل سعر حوالي 21200 جنيه بيع للجمهور، بانخفاض قدره نحو 200 جنيه منذ بداية التعاملات اليوم السابق، بينما بلغ سعر شراء الجنيه الذهب من الجمهور نحو 20800 جنيه.

سعر الذهب فى البورصة العالمية 

سجل سعر الذهب في التعاملات الفورية  فى اليوم الأخير من أبريل حالة من الاستقرار، بفعل الإجازة الأسبوعية للأسواق العالمية، على الارتفاع بـ 0.11% و1990.06 دولار للأونصة، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب على الارتفاع بـ 0.02 % و1999.40 دولار للأونصة.

سعر الذهب اليوم 1 مايو 2023 فى مصر وبدون مصنعية سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الاثنين سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 1 سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الاثنين 1 سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الاثنين 1 مايو اسعار الذهب اليوم

الأكثر قراءة

أدعية لفك الكرب.. دعاء الصباح اليوم الإثنين 1 مايو 2023

سعر جرام الذهب اليوم 1 مايو 2023 فى مصر وبدون مصنعية للبيع والشراء

حالة الطقس اليوم الإثنين 1 مايو 2023 وسبب انخفاض درجات الحرارة

عقب 6 ساعات تحقيقات.. المتهم بقتل زوجته: لم أتعمد قتلها

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 1 مايو 2023

تحرير 38 محضرا ضد أصحاب المخابز المخالفة بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

حدث في سبعينات القرن الماضي

القس. رفعت فكرى

اللص الشريف!!

بسنت حسن

٢٨ ليلا و قصيدة

ماجد حبته

قمة التنمية والسلام والسلاح

محمد العسيري

شيرين.. مش كل القصص ملهمة

وائل لطفي

المطلوب من الحوار الوطني

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

محمود خليل

وزير وشاعر وزعيم جماعة

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

بوقف هدم المنازل والمدارس.. "أطباء بلا حدود" تدعو إسرائيل للامتثال للقانون الإنساني والدولي

قصف جوى منسوب لإسرائيل على سوريا.. هل يحمل رسالة إلى حزب الله؟

الدورة الصيفية لـ"الكنيست الإسرائيلى": ملفات وقوانين مثيرة للجدل.. ما هى؟