سعر أوقية الذهب بالدولار 2023 والذهب بأعيرته المختلفة

تراجع طفيف سجله سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد في الوقت الذي سجل فيه سعر أوقية الذهب بالدولار ارتفاع جديد، وسجل سعر الذهب عيار 21 أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري 2620 جنيها للشراء بعد أن تخطى مستوى 2800 جنيه في الأسبوع الماضي.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر أوقية الذهب بالدولار 2023، وسعر الذهب بأعيرته المختلفة .

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 : للبيع 2,600 جنيه ، وللشراء 2,620 جنيه .

سعر الذهب عيار 24: للبيع 2,971 جنيه ، وللشراء 2,994 جنيه .

الذهب عيار 22: للبيع 2,724 جنيه ، وللشراء 2,745 جنيه .

سعر الذهب عيار 18: للبيع 2,229 جنيه ، وللشراء 2,246 جنيه .

الذهب عيار 14: للبيع 1,733 جنيه ، وللشراء 1,747 جنيه .

الذهب عيار 12: للبيع 1,486 جنيه ، وللشراء 1,497 جنيه .

الاونصة: للبيع 92,411 جنيه ، وللشراء 93,122 جنيه .

سعر الجنيه الذهب : للبيع 20,800 جنيه ، وللشراء 20,960 جنيه .

سعر كيلو الذهب : للبيع 2,971,429 جنيه ، وللشراء 2,994,286 جنيه .

سعر أوقية الذهب بالدولار

سجل سعر اوقية الذهب بالدولار اليوم 1,990 دولار مرتفعًا عن أمس، حيث أغلق سوق الذهب العالمي في المعاملات الفورية عند 1.989.50 دولار للأوقية (الأونصة) محققا مكاسب شهرية بنسبة 1.1%.

سعر الجنيه الذهب