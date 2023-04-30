الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مستشار شعبة الذهب يقدم مقترحًا لخفض أسعار المعدن الأصفر

الذهب
الذهب

قال الدكتور وصفي واصف مستشار شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن الحل المناسب لخفض أسعار الذهب، هو تخفيف شروط الاستثمار في المناجم، لوقف هروب المستثمرين في هذا المجال. 

وأضاف وصفي، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن المناجم موجودة، والأرض كلها ذهب، من البحر الأحمر وجنوب أسوان، لكننا وضعنا شروط لاستغلال المناجم أدت لهروب المستثمرين.

ولفت إلى أن أحد أهم أسباب ارتفاع سعر الذهب، هو الطلب المتزايد مع نقص المعروض.

أما بالنسبة لمقترح تخفيض أسعار المشغولات، قال وصفي، إن الورش أغلقت لأن غلو الذهب جعل عدد الجرامات المنتجة قليلة، ونصف العاملين في المشغولات الذهبية تركوا المهنة.

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