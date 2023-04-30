الأحد 30 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مبادرة فحص المقبلين على الزواج تقضي على الأمراض الوراثية

فحص المقبلين على
فحص المقبلين على الزواج

خلال الفترة الماضية أطلقت الدولة المبادرة الرئاسية "فحص المقبلين على الزواج" تحت مظلة "100 مليون صحة"، وخلال شهرين منذ انطلاق المبادرة حققت فيها رقمًا قياسيًا في أعداد الفحص.

انطلقت مبادرة فحص المقبلين على الزواج في 26 من شهر فبراير الماضي استطاعت خلالهم إجراء الفحص الطبي لـ176 ألفًا و451 شابًا وفتاة من المصريين وغير المصريين وذلك وفق وزارة الصحة والسكان.

وبحسب الموقع الرسمي للهيئة الوطني للإعلان، أعلنت وزارة الصحة والسكان إجراء الفحص الطبي لـ 176 ألفًا و451 شابًا وفتاة من المصريين وغير المصريين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج خلال شهرين منذ انطلاقها في 26 من شهر فبراير الماضي تحت شعار 100 مليون صحة.

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان عن إصدار 141 ألفا و 368 شهادة صحية موثقة ومؤمنة بـQRCode للمقبلين على الزواج موضحا أن الشهادات سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار ولابد من إجراء الفحوصات خلال مدة لا تقل عن 14 يوما قبل إتمام الزواج لاستلام النتائج والحصول على الشهادة الصحية.

تهتم بوجود أجيال قادمة صحية

الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، أكد على أن مبادرة فحص المقبلين على الزواج تعد واحدة ضمن أهم وأبرز المبادرات التي تم إطلاقها مؤخرًا وذلك لأنها معنية بالأسرة والطفل والمجتمع.

وأوضح فرويز أن مبادرة فحص المقبلين على الزواج تحد من انتشار الأمراض في الأجيال القادمة لأنها تقتضي بإجراء الفحوصات الطبية لكل من الزوجين وهذا يعني التنبؤ بالأمراض المحتملة لأطفال هذين الزوجين.

وأضاف استشاري الطب النفسي، أنه مهم اجراء الفحوصات الطبية الأولية على أن تكون هي مؤشر لاستكمال بقية الفحوصات في حال الشك في مرض معين او متلازمة وراثية محتملة. 

وأثنى استشاري الطب النفسي على المبادرات الرئاسية التي تقدمها الدولة بشكل مجاني تماما، فهي تقدم خدماتها لجميع الفئات العمرية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر مجانًا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة لـ 11 مليون و500 ألف مستفيد، تحت شعار 100 مليون صحة وذلك خلال الربع الأول من عام 2023.

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ارتفاع معدل أداء المبادرات الصحية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 53% مقارنة بالربع الأول من عام 2022، مشيرًا إلى أن المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بداية من عام 2018.

وتشمل المبادرة تحديث إجراءات فحص المقبلين على الزواج المعمول بها منذ عام 2008، لتضاف لها خدمات المشورة والتثقيف الصحي، وتصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة، وإمداد الطرفين بمعلومات عن الأمراض المُعدية التي تنتقل جنسيًا وكيفية الوقاية منها، فضلًا عن التعريف بوسائل تنظيم الأسرة.

فحص المقبلين على الزواج 100 مليون صحة وزارة الصحة والسكان المبادرات الرئاسية الطفل والأسرة الأمراض الوراثية

الأكثر قراءة

تأكيدًا لـ«الدستور».. الملا يعتمد العلاوة الجديدة للعاملين بقطاع البترول

عقب 6 ساعات تحقيقات.. المتهم بقتل زوجته: لم أتعمد قتلها

حبس المتهم بقتل شقيقته خنقاً ببولاق الدكرور في الجيزة

الخارجية: إجلاء 6960 مصريًا من السودان حتى الآن

حفلتا الموسيقار عمر خيرت بدار الأوبرا ترفعان شعار كامل العدد

الاستعدادات النهائية للافتتاح التجريبي لسوق بدر النموذجي (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

قمة التنمية والسلام والسلاح

محمد العسيري

شيرين.. مش كل القصص ملهمة

وائل لطفي

المطلوب من الحوار الوطني

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

محمود خليل

وزير وشاعر وزعيم جماعة

محمد سامي يكتب: "يعقوب".. الشيطان يبحث عن مؤرخ

إسراء شوقي

الفن يرد.. «المتحدة» بلسان كليوباترا «الهوية المصرية أولًا»

نسرين فؤاد

مصر البيت الكبير

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

بوقف هدم المنازل والمدارس.. "أطباء بلا حدود" تدعو إسرائيل للامتثال للقانون الإنساني والدولي

قصف جوى منسوب لإسرائيل على سوريا.. هل يحمل رسالة إلى حزب الله؟

الدورة الصيفية لـ"الكنيست الإسرائيلى": ملفات وقوانين مثيرة للجدل.. ما هى؟