مبادرة فحص المقبلين على الزواج تقضي على الأمراض الوراثية

خلال الفترة الماضية أطلقت الدولة المبادرة الرئاسية "فحص المقبلين على الزواج" تحت مظلة "100 مليون صحة"، وخلال شهرين منذ انطلاق المبادرة حققت فيها رقمًا قياسيًا في أعداد الفحص.

انطلقت مبادرة فحص المقبلين على الزواج في 26 من شهر فبراير الماضي استطاعت خلالهم إجراء الفحص الطبي لـ176 ألفًا و451 شابًا وفتاة من المصريين وغير المصريين وذلك وفق وزارة الصحة والسكان.

وبحسب الموقع الرسمي للهيئة الوطني للإعلان، أعلنت وزارة الصحة والسكان إجراء الفحص الطبي لـ 176 ألفًا و451 شابًا وفتاة من المصريين وغير المصريين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج خلال شهرين منذ انطلاقها في 26 من شهر فبراير الماضي تحت شعار 100 مليون صحة.

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان عن إصدار 141 ألفا و 368 شهادة صحية موثقة ومؤمنة بـQRCode للمقبلين على الزواج موضحا أن الشهادات سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار ولابد من إجراء الفحوصات خلال مدة لا تقل عن 14 يوما قبل إتمام الزواج لاستلام النتائج والحصول على الشهادة الصحية.

تهتم بوجود أجيال قادمة صحية

الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، أكد على أن مبادرة فحص المقبلين على الزواج تعد واحدة ضمن أهم وأبرز المبادرات التي تم إطلاقها مؤخرًا وذلك لأنها معنية بالأسرة والطفل والمجتمع.

وأوضح فرويز أن مبادرة فحص المقبلين على الزواج تحد من انتشار الأمراض في الأجيال القادمة لأنها تقتضي بإجراء الفحوصات الطبية لكل من الزوجين وهذا يعني التنبؤ بالأمراض المحتملة لأطفال هذين الزوجين.

وأضاف استشاري الطب النفسي، أنه مهم اجراء الفحوصات الطبية الأولية على أن تكون هي مؤشر لاستكمال بقية الفحوصات في حال الشك في مرض معين او متلازمة وراثية محتملة.

وأثنى استشاري الطب النفسي على المبادرات الرئاسية التي تقدمها الدولة بشكل مجاني تماما، فهي تقدم خدماتها لجميع الفئات العمرية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر مجانًا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة لـ 11 مليون و500 ألف مستفيد، تحت شعار 100 مليون صحة وذلك خلال الربع الأول من عام 2023.

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ارتفاع معدل أداء المبادرات الصحية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 53% مقارنة بالربع الأول من عام 2022، مشيرًا إلى أن المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بداية من عام 2018.

وتشمل المبادرة تحديث إجراءات فحص المقبلين على الزواج المعمول بها منذ عام 2008، لتضاف لها خدمات المشورة والتثقيف الصحي، وتصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة، وإمداد الطرفين بمعلومات عن الأمراض المُعدية التي تنتقل جنسيًا وكيفية الوقاية منها، فضلًا عن التعريف بوسائل تنظيم الأسرة.