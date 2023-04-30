تعرف على التقاصيل الكاملة لبرنامج "sold out" على منصة "WATCH IT"

يعود الإعلامي محمود سعد لجمهوره من جديد بشكل جديد ومختلف عن طريق برنامج جديد يحمل اسم “sold out” والمقرر عرضه عبر منصة WATCH IT الرقمية.

ويعتبر برنامج sold out هو أول منصة ترفيهية شاملة تقدم على جميع مسارح جمهورية مصر العربية ويقدم البرنامج عروض فنية ولقاءات حوارية وعروض غنائية بحضور الجمهور.

تفاصيل برنامج sold out كامل العدد

ومن المقرر أن تنطلق أولى حلقات برنامج sold out للإعلامي محمود سعد يوم 3 مايو المقبل، ويحتوي البرنامج على 3 نسخ لكل نسخة طابع خاص ومختلف وتأتي كالتالي:

النسخة الأولى عبارة عن جلسة حوارية يقدمها الإعلامي محمود سعد مع النجوم والمشاهير ويشارك الجمهور فيها.

النسخة الثانية sold out music وتقدم حفلات لأبرز النجوم والطرب.

النسخة الثالثة sold out comedy ويتم تقديم خلالها فقرات ستاند آب كوميدي ومواهب كوميدية ترفيهية.

ضيوف برنامج sold out

ومن المقرر أن يستضيف محمود سعد خلال البرامج عدد كبير من النجوم والإعلاميين والشخصيات العامة ويكون الجمهور جزء خاص من الحوار ويقدم عدد من الأسئلة للضيوف وتأتي القائمة المبدئية للضيوف كالتالي:

أمير عيد مطرب فريق كايروكي

فريق مسار إجباري

النجم أكرم حسني

النجم هشام عباس

منصة WATCH IT

وتقدم WATCH IT خلال الفترة المقبلة أضخم إنتاجات هوليوود لمشتركيها دون أى تكلفة إضافية، ما يشمل الأفلام والمسلسلات والبرامج الحوارية اليومية، ليتمكن مشتركو STARZPLAY من الوصول إلى مكتبة WATCH IT الكاملة من أحدث الأعمال والمحتوى العربى الحصرى، مع أكثر من ١٢٫٠٠٠ حلقة وأكثر من 200 فيلم عربى.

كما سيتمكن مشتركو WATCH IT من الوصول إلى مكتبة STARZPLAY الكاملة من المحتوى الترفيهى، بما فى ذلك العروض الأولى لمسلسلات هوليوود وأشهر الأفلام، إضافة إلى أشهر إنتاجات الأنمى.