الأحد 30 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيراميدز يتأخر أمام مارومو جالانتس بهدف في الشوط الأول

بيراميدز ومارومو
بيراميدز ومارومو جالانتس

انتهى الشوط الأول من مباراة مارومو جالانتس وبيراميدز، بتقدم الفريق الجنوب أفريقي بهدف دون رد في إياب الدور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية.

سجل سيليمبيلو نجيما هدف التقدم لصالح الفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول.

أحداث الشوط الأول

بيراميدز استهل المباراة بهجوم قوي من أجل تسجيل هدف وتسهيل الأمور بعد التعادل ذهابًا بهدف لكل فريق.

وفي الدقيقة الثانية نُفذت ركلة ركنية لصالح بيراميدز من جهة اليسار مررها محمد الشيبي إلى مصطفى فتحي المتمركز على حدود منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة قوية ردت من دفاعات مارومو جالنتس.

وحاول فريق مارومو على مرمى بيراميدز لكن بدون أي خطورة على المرمى.

وفي الدقائق الأخيرة، كثف الفريق الجنوب أفريقي من محاولاته على مرمى بيراميدز.

وشهدت الدقيقة 38 تسديدة قوية من سيبوسيسو سيبيكو من داخل منطقة الجزاء أبعدها وليد الكرتي قبل أن تشكل خطورة.

وفي الدقيقة 39 جاء هدف التقدم لصالح الفريق الجنوب أفريقي بعد خطأ من دفاع بيراميدز في إبعاد الكرة فارتطمت الكرة بمصطفى فتحي ووصلت إلى سيليمبيلو نجيما المنفرد بالمرمى يمين منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة قوية سكنت أقصى يمين المرمى.

وفي الدقيقة 41 أهدر الفريق الجنوب أفريقي فرصة الهدف الثاني بعد كرة عرضية من جهة اليمين لفريق مارومو جالنتس كاد علي جبر أن يسكنها مرماه بالخطأ ولكن أبعد الحارس أحمد الشناوي الكرة من يسار مرماه. 

بيراميدز مارومو جالانتس الجنوب أفريقي سيليمبيلو نجيما الكونفدرالية الافريقية

الأكثر قراءة

تأكيدًا لـ«الدستور».. الملا يعتمد العلاوة الجديدة للعاملين بقطاع البترول

قمة التنمية والسلام والسلاح

عقب 6 ساعات تحقيقات.. المتهم بقتل زوجته: لم أتعمد قتلها

إنقاذ حياة طفلة من عيب خلقي بالبطن في "الأطفال التخصصي" ببنها

وزير الرياضة يشيد بـ إنجازات منتخبي التنس والقوس والسهم

"فاز 16 ألفا".. تفاصيل إعلان نتيجة قرعة الحج السياحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

قمة التنمية والسلام والسلاح

محمد العسيري

شيرين.. مش كل القصص ملهمة

وائل لطفي

المطلوب من الحوار الوطني

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

محمود خليل

وزير وشاعر وزعيم جماعة

محمد سامي يكتب: "يعقوب".. الشيطان يبحث عن مؤرخ

إسراء شوقي

الفن يرد.. «المتحدة» بلسان كليوباترا «الهوية المصرية أولًا»

نسرين فؤاد

مصر البيت الكبير

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

قصف جوى منسوب لإسرائيل على سوريا.. هل يحمل رسالة إلى حزب الله؟

الدورة الصيفية لـ"الكنيست الإسرائيلى": ملفات وقوانين مثيرة للجدل.. ما هى؟

إسرائيل تواصل تشديد إجراءاتها على حاجز الحمرا فى الأغوار الفلسطينيّة