بيراميدز يتأخر أمام مارومو جالانتس بهدف في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة مارومو جالانتس وبيراميدز، بتقدم الفريق الجنوب أفريقي بهدف دون رد في إياب الدور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية.

سجل سيليمبيلو نجيما هدف التقدم لصالح الفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول.

أحداث الشوط الأول

بيراميدز استهل المباراة بهجوم قوي من أجل تسجيل هدف وتسهيل الأمور بعد التعادل ذهابًا بهدف لكل فريق.

وفي الدقيقة الثانية نُفذت ركلة ركنية لصالح بيراميدز من جهة اليسار مررها محمد الشيبي إلى مصطفى فتحي المتمركز على حدود منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة قوية ردت من دفاعات مارومو جالنتس.

وحاول فريق مارومو على مرمى بيراميدز لكن بدون أي خطورة على المرمى.

وفي الدقائق الأخيرة، كثف الفريق الجنوب أفريقي من محاولاته على مرمى بيراميدز.

وشهدت الدقيقة 38 تسديدة قوية من سيبوسيسو سيبيكو من داخل منطقة الجزاء أبعدها وليد الكرتي قبل أن تشكل خطورة.

وفي الدقيقة 39 جاء هدف التقدم لصالح الفريق الجنوب أفريقي بعد خطأ من دفاع بيراميدز في إبعاد الكرة فارتطمت الكرة بمصطفى فتحي ووصلت إلى سيليمبيلو نجيما المنفرد بالمرمى يمين منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة قوية سكنت أقصى يمين المرمى.

وفي الدقيقة 41 أهدر الفريق الجنوب أفريقي فرصة الهدف الثاني بعد كرة عرضية من جهة اليمين لفريق مارومو جالنتس كاد علي جبر أن يسكنها مرماه بالخطأ ولكن أبعد الحارس أحمد الشناوي الكرة من يسار مرماه.