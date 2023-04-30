الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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علي الدين هلال: الحوار الوطني في شكله الحالي "سابقة" ليس لها مثيل

الحوار الوطني
الحوار الوطني

كشف الدكتور علي الدين هلال، المفكر السياسي الكبير، ومقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، عن كيفية تشكيل الحوار الوطني سابقة في التاريخ المصري في نسخته الحالية.

وقال خلال لقائه ببرنامج " كلام في السياسة"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن الحوار الوطني في شكله الحالي "سابقة" ليس لها مثيل في تاريخ مصر.

وأضاف أن هيكل الحوار الوطني يكشف عن نوع دقيق من التوازن بين كل الاتجاهات، موضحاً أنه كان هناك حوارات كثيرة من قبل ولكن كان يهيمن عليه أحد الأطراف بعضها للتعامل مع مشكلة واحدة في وقت معين.

وأشار إلى أن أهم عنصر في الحوار الوطني الحالي تنوع الأطراف الفكرية السياسية الأيدلوجية الاجتماعية في البلاد، والحرص على تمثيل كافة القوى والتيارات والتوازن السياسي وضمان تمثيل كافة الفئات في كل الموضوعات.

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