محمد العرابي: سياسة مصر بقيادة السيسي تسعى للسلام والاستقرار والتنمية

علق السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، على زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى مصر، مشيرًا إلى أن بداية جولته الإفريقية بزيارة مصر أمر مهم جدًا يعكس قوة العلاقات بين مصر واليابان.

الجامعة المصرية اليابانية قلعة علمية ستفيد مصر في التنمية

وقال العرابي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" الأحد، إن العلاقات المصرية اليابانية قديمة ولها شواهد على عمقها في مشروعات كثيرة، والرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أشار إلى الجامعة المصرية اليابانية للتكنولوجيا التي تعد إحدى القلاع العلمية ستفيد مصر في عملية التنمية.

وأكد أن اليابان دائمًا شريك نزيه في التنمية وفي الوقت نفسه يركز على الموضوعات الثقافية وهذا يعطي إحساسًا بأن اليابان ممكن أن تكون شريكًا دائمًا لمصر في الفترات المقبلة.

وتابع: "من الواضح أن اللقاء اليوم تناول جميع المشكلات العالمية التي تعيق عملية التنمية في عدة بلدان، واليابان حاليًا رئيس مجموع السبع الصناعية ولها دور رائد في هذا المجال"، مشيرًا إلى أن توقيت الزيارة مهم جدًا.

وأكد أن سياسة مصر بقيادة الرئيس السيسي دائمًا تسعى إلى السلام والاستقرار والتنمية، مشيرًا إلى أن سياسة مصر تتسم بالهدوء والسلم في ظل إقليم مضطرب للغاية.