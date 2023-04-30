إنقاذ حياة طفلة من عيب خلقي بالبطن في "الأطفال التخصصي" ببنها

تمكن الفريق الطبي الجراحي بمستشفى الأطفال التخصص ببنها، برئاسة د.محمود البرنس، مدير عام المستشفى وبإشراف الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة من إنقاذ حياة طفلة تعانى من عيب خلقي نادر بالوريد البابى الكبدي والأوعية الدموية بالبطن.

وأكد مدير المستشفى أن الطفلة عمرها 7 شهور حضرت بصحبة والديها إلى المستشفى يوم 19 من أبريل الجاري بعد معاناة من عدم المقدرة لاكتشاف وتشخيص الحالة، حيث إنها تعانى من قيء مستمر وشديد تم استقبالها بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها.

وبعد إجراء الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة وعمل استكشاف للحالة جراحيا تم اكتشاف وجود عيب خلقى بالوريد البابى الكبدى مسببًا وجود انسداد معوى تم إجراء الجراحة وإعادة توصيل الاثنى عشر بالأمعاء الدقيقة مابعد الوريد واستمرت الحالة تحت الملاحظة والعلاج إلى أن تم الله عليها بالشفاء التام.

وخرجت الطفلة اليوم من المستشفى وهى بصحة جيدة ووجهت الأسرة الشكر والعرفان للفريق الطبى والتمريض والعاملين لما بذلوه من جهد.

وأوضح مدير المستشفي أن قسم جراحة الأطفال أجري مايقرب من 400 عملية جراحية متنوعة بين استخدام المنظار الجراحي والفتح الجراحي خلال شهر أبريل 2023 مشيرا أن المستشفى تقوم بدورها على أكمل وجه لخدمة جميع الأطفال من داخل القليوبية وخارجها.

فى السياق، أجرى د.جمال سوسه رئيس جامعة بنها جولة تفقدية بالمستشفى الجامعي للاطمئنان علي الخدمة الصحية المقدمة للمرضى وحسن سير العمل.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ، ومدير الإدارة الهندسية لمستشفيات جامعة بنها، وخلال الجولة تفقد رئيس الجامعة أعمال التطوير الخاصة بوحدة رعايه قسطرة القلب ، ومستشفي الجراحة.

وأكد سوسه أن الزيارة تأتي في إطار متابعة سير العمل بالمستشفى الجامعي وتطوير الأداء ومتابعة أعمال التطوير بها من أجل تقديم خدمة طبية وعلاجية جيدة للمرضى من اهالى محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن تطوير المستشفيات الجامعية وزيادة القدرة الاستيعابية لها يأتي وفقا للخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بأهمية مضاعفة الجهود لتطوير المنظومة الصحية في مصر ، ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية التى تعتبر قاطرة الخدمة الطبية.