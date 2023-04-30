الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس مالك محل لاتجاره فى العملة بمصر القديمة

حبس
حبس

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم، حبس مالك محل؛ لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بإرسال الصحيفة الجنائية للمتهم.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد أكدت قيام "مالك محل سوبر ماركت- كائن بدائرة قسم شرطة مصر القديمة" بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ويتخذ من المحل عمله وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وأفادت التحقيقات أنه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على مبلغ مالي "عملات محلية وأجنبية" وبمواجهته إعترف بحيازته للمبلغ المالي المضبوط بقصد الاتجار به خارج السوق المصرفية بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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