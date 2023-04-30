اختار الآن أفضل أسماء بنات 2023 من القرآن الكريم

تحرص الأسرة المصرية على تسمية أبنائهم بأسماء الأنبياء والأسماء التي لها معاني نبيلة داعين الله عز وجل أن يكون للمولود نصيب من اسمه، وننشر في السطور التالية أفضل أسماء بنات 2023 من القرآن ومعانيها أو موضع ذكرها في “القرآن الكريم”، سواء كانت أسماء من الجنة، أو أسماء في “الكتاب الحكيم”.

أسماء بنات 2023 من القرآن



نقدم لكم أفضل أسماء بنات 2023 من القرآن، ولكل أم تستعد لوضع مولودتها في السنة الحالية، وتريد في اقتناء “أفضل أسماء بنات راقية من كتاب الله العزيز”، ندعوكم للاطلاع عليها في السطور التالية بالترتيبات الأبجدية:

آثار.

إرم.

أمانة.

أماني.

أمل.

أنفال.

أنهار.

آية.

إيلاف.

براءة.

بروج.

بصائر.

بيان.

بينة.

تحية.

تقوى.

تقيا.

جنة.

جنات.

حنان.

حنين.

حياة.

حور.

خيرات.

دانية.

دعاء.

دنيا.

ذكرى.

ذهب.

رحيق.

رغد.

رميم.

روضة.

زهرة.

زينة.

سجود.

سجى.

سرمد.

سلسبيل.

سلام.

سنابل.

سندس.

شفاعة.

شمائل.

صباح.

صفا.

ضحى.

طيبة.

عالية.

عهد.

عيون.

غفران.

فجر.

فردوس.

فداء.

فضة.

فلك.

فرات.

فرقان.

فرح.

قمر.

قطوف.

كنوز.

كوكب.

ليال.

ليل.

مآل.

مثاني.

مائدة.

مأوى.

مروة.

مريم.

ملكوت.

مهاد.

منهاج.

ميثاق.

مودة.

ميعاد.

منتهى.

نبأ.

نداء.

نجوى.

نهى.

نمارق.

ود.

وسيلة.

وردة.

وعد.

ولاية.

وثاق.

وهج.

يقين.

يمنى.

يسرى.

ياقوت.

أسماء بنات 2023 من القرآن

آلاء "في سورة الرحمن".

آيات "تعني العلامات".

إيمان "الدين والإخلاص لله تعالى".

بشري "الفرح والسرور".

خاشعة، وهي المتضرعة الى ربها "الانكسار الى الله سبحانه وتعالى".

دانية، ومعناه القريبة.

دعاء، وهو توسل وتمجيد لله.

سبأ "اسم سورة في القرآن".

ضحى "اسم سورة في القرآن" وهو الساعات الأولى من النهار.

مريم "اسم سورة في القرآن" وهي العابدة.

هاجر "من يهاجر"، وهاجر هي زوجة النبي إبراهيم عليه السلام ومعنى الاسم زهرة اللوتس.

أفنان "سورة الرحمن"

إستبرق "مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ"

براءة "براءة من الله"

رحيق "يسقون من رحيق مختوم"

رميم "من يحيي العظام وهي رميم"

إشراق"بِالَعِشِّي َوالإِشْرَاقِ"

حنين: "قَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ"

حور: "مُتَّكِئِينَ على سُرُرٍ مصفوفة وزوجناهم بِحُورٍ عِينٍ".

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