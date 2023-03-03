الجمعة 03 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

من الأجنبي للعربي.. أفضل أسماء بنات 2023 أبرزها «إيلا»

أسماء بنات 2023
أسماء بنات 2023

نعرض أفضل أسماء بنات 2023، حيث أنه لا يوجد أفضل من الرزق بمولود جديد، ومع هذه المناسبة يبحث الكثيرين عن أسماء مميزة وجديدة، الأمر الذي جعل هذا السؤال يتصدر مواقع البحث الاجتماعي، ففي السطور التالية نرصد أفضل أسماء بنات 2023.

أفضل أسماء بنات 2023

إيلا، هو اسم أيرلندي، يعني ضوء القمر، ويمكن استخدام لونا، وهو اسم فرنسي إنجليزي الأصل، يعني القمر، سيلين، اسم فرنسي ذو أصول يونانية، وهو تصغير اسم "سيلينا".

ومن أسماء بنات 2023 كايلا، فهو من الأسماء ذو الأصول الأفريقية، ويعني "المحبوبة ذات جمال ليس له مثيل، وهناك ألما، وهي الروح باللغة الإسبانية، ويوجد اسم سهاد، ويعتبر من الأسماء الغير منتشرة في مجتمعنا وغير مألوفه لنا، ومعناه الأرق وقلة النوم، أو الفتاة التي تسحر الجميع وتطير النوم من أعينهم .

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ما بين الكلاسيكي والمودرن| أسماء بنات 2023

أوليفيا، اسم لاتيني، يعني "شجرة الزيتون"، كما ينتشر اسم صوفيا، وهو اسم مشتق من كلمة يونانية قديمة، يعني "المرأة الحكيمة"، كما يمكن استخدام اسم توليب، وهو نوع من أنواع الزهور الجميلة التي تتواجد بِأشكال وألوان جميلة ومتعددة، وهو من أسماء البنات النادرة والمتميزة.

أريام، وهو من أسامي البنات عربية الأصل، ويعني أريام من العسل، وقد يعني أيضًا الريم أو الغزال، ايريم، وهو اسم بنات نادر ويعني الحديقة التي تقع في الجنة، ومقصود بها جنة الفردوس أو جنة الخلود.

أفضل أسماء بنات 2023

بيسان، هو من الأسماء المنتشرة، وهو نسبة إلى مدينة بيسان الفلسطينية وهي تعتبر أقدم المدن التاريخية في فلسطين، فيما يمكن استخدام اسم بريهان، وهو اسم فارسي مشتق من كلمة "بري" التي تعني الفتاة الحسناء التي تشبه الملاك. 

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اسماء بنات 2023 من القرآن الكريم

دارين، وهو اسم منطقة في البحرين يُنسب إليها مسك دارين الذي كان يُحمل إلى أسواقها من بلاد الهند "المحبوبة"، نينا، هو اسم مميز يعتبر اختصار لاسم ياسمينة، ومعناه هو البنت الفتية.

ليان، ترجع أصول هذا الاسم إلى الأصول العربية وهو من أكثر الأسماء العربية انتشارًا ويحمل معنى جميل جدًا وهو يرمز لزهرة اللوتس، كما يمكنك استخدام اسم ميان، وهو من أكثر الأسماء العريبة انتشارًا في الآونة الأخيرة، ومعناه رائع جدًا فهو اسم من أسماء الحجر الأسود الموجود في الكعبة ويعتبر اسم ميان من الأسماء الإسلامية.

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