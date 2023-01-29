ما بين الكلاسيكي والمودرن| أسماء بنات 2023

تحتار العديد من الأمهات لتختار الاسم المناسب لابنتها ولكن يمكن أن يتم الاختيار من بين التريندات الخاصة باسماء البنات لعام 2023 وهي كالتالي:

وفقًا لموقع "today" تعد الكلاسيكيات النسائية غير المستغلة تاريخيًا مثل ليديا وناتاليا وسيسيليا ستحظى أيضًا بشعبية بما في ذلك اختيارات "أنثوية جدًا" مثل إليانا وألينا وأثينا.

كما أن الأسماء "المألوفة، ستكون شائعة أيضًا لدى الفتيات الصغيرات هذا العام ، مثل كلوديا وأستريد وسيمون.

أسماء بنات 2023

أفضل اسم فتاة لعام 2023

أوليفيا

إيما

شارلوت

اميليا

صوفيا

إيزابيلا

ميا

إيفلين

هاربر

لونا

كاميلا

جيانا

إليزابيث

صوفيا

أفيري

إميلي

كلوي

ليلى

ميلا

نورا

بندق

ماديسون

ايلي

زنبق

نوفا

جزيرة

جمال

أورورا

رايلي

زوي

الصفصاف

إميليا

ستيلا

زوي

فيكتوريا

هانا

أديسون

ليا

لوسي

إليانا

لبلاب

إيفرلي

ليليان

بيزلي

ايلينا

نعومي

مايا

ناتالي

كينسلي

دليلة

كلير

أودري

عاليه

روبي

بروكلين

أليس

كينيدي

مادلين

جوزفين

بيلا

سكايلر

منشأ

صوفي

هيلي

سادي

ناتاليا

كوين

كارولين

أليسون

غابرييلا

آنا

ليديا

يشم

ساره

إيفا

أديلين

مادلين

بايبر

رايلي

أثينا

بيتون

إيفرلي

فيفيان

كلارا

رايلين

ليليانا

سامانثا

ماريا

قزحية

آيلا

إلويز

ليلى

إليزا

هادلي

لحن

جوليا

باركر

وَردَة

إيزابيل

بريل

أدالين

آريا

عدن

ريمي

ماكنزي

ميف

مارجريت

ريغان

تشارلي

علاء

ميلاني

جوزي

إليانا

سيسيليا

ماري

ديزي

ألينا

لوسيا

كايلي

ماغنوليا

سلون

عمارة

أريانا

إيزابيل

سيينا

كيهلاني

فريا

فاليري

بلاكلي

جينيفيف

استير

فاليريا

كاثرين

كايلي

نورا

أمايا

بيلي

إمبر

رايلي

جورجيا

كاتالينا

ايمرسون

الكسندرا

إيمان

ياسمين

أرييلا

اشلي

أندريا

ميلي

يونيه

كلوي

كالي

جولييت

حكيم

آدا

اناستازيا

بريانا

روزالي

مولي

برينلي

ايمي

جيما

تايلور

اوكلي

مارغو

ارابيلا

سارا

انسجام

بليك

آسبن

نويل

سيلينا

أوكلين

مورغان

لوندين

زوري

عاليه

جوردين

جوليانا

فينلي

بريسلي

زارا

ليلى

مارلي

سوير

أميرة

ليلي

لندن

كيمبرلي

إلسي

ارييل

ليلا

الانا

ديانا

كاميلا

نايلا

فيرا

يأمل

آني

كايا

ميلا

أليسا

أنجيلا

آنا

لينون

إيفانجلين

هارلو

راشيل

جرايسي

روان

ليلى

إليز

ساتون

ليله

عديلين

فيبي

اوكتافيا

سيدني

ماريانا

ليني

فانيسا

تيجان

كايلا

ماليا

إلينا

سايلور

بروك

لولا

ميريام

اديلايد

دانييلا

جين

بايتون

أسماء بنات 2023

ليليث

ديلاني

داكوتا

ميا

تشارلي

أليفيا

أنابيل

كيلاني

لوسيل

الثالوث

جيا

تاتوم

رايجان

كميل

كيلاني

كالي

ستيفي

ماجي

هافن

تيسا

دافني

أدالين

هايدن

جوانا

جوسلين

لينا

إيفي

جولييت

فيونا

كاتاليا

أنجلينا

ليا

بيج

جوليانا

ميلاني

تاليا

ريبيكا

كيندال

هارلي

ليا

فينيكس

داليا

لوجان

كاميلا

جايلا

بروكلين

بلير

فيفيان

هالي

مادلين

مكينا

إيفلين

أوفيليا

سيليست

الاية

شتاء

كاثرين

كولينز

نينا

برييلا

بالمر

نوا

ماكنزي

كيارا

العماري

أدريانا

جراسيلين

لورين

كالي

كالاني

أنياه

نيكول

الكسيس

ماريا

غابرييلا

وينتر

أمينة

أريا

علياء

حلم

ويلا

أفيانا

ماكيلا

جراسيلين

إيل

عاميه

أرييل

إليانا

برين

اينسلي

ايتانا

شارلي

ديمي

ماكينا

دانا

إيزابيلا

أسماء بنات 2023

ليليانا

ميليسا

سمارة

لانا

مابل

إيفرلي

فاطمة

لايتون

إسمي

رايلين

مادلين

نايلي

كامرين

كيرا

أناليس

صلاح

سيرينا

ملكية

رايلي

سيلين

لورا

برينلي

فرانسيس

ميشيل

هايدي

روري

سابرينا

مصير

جويندولين

اليسان

أمورا

نيلاه

لوسيانا

مايسي

معجزة

مرح

ليانا

شيلوه

ألي

داليزا

أليسيا

ليكسي

اديلين

أنايا

مالاني

بيزلي

إليسا

كايلي

أزاليا

فرانشيسكا

ريجينا

فيفيانا

أيلين

سكاي

دانييلا

ماكينزي

فيرونيكا

مايا

أريا

أليسيا

كارمن

أستريد

مارين

هيلين

فيليسيتي

أليكسا

دانييل

لوريلي

باريس

أديلينا

بيانكا

غابرييل

جازلين

بريستول

ازميرالدا

كوليت

ستيفاني

جولين

مارلي

ساراي

هاتي

ناديه

روزي

كامرين

كنزي

الورا

هولي

ماتيلدا

سيلفيا

كاميرون

أرماني

إميليا

كيرا

برالين

جاكلين

أليسون

أماندا

كاسيدي

إيموري

آري

هيزلي

خيمينا

جيسيكا

إيلين

دوروثي

ميرا

حواء

أوكلي

افيري

تشارلي

ليرا

مادلين

جينيفر

ريا

ريان

سماء

كايلا