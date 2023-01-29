ما بين الكلاسيكي والمودرن| أسماء بنات 2023
تحتار العديد من الأمهات لتختار الاسم المناسب لابنتها ولكن يمكن أن يتم الاختيار من بين التريندات الخاصة باسماء البنات لعام 2023 وهي كالتالي:
وفقًا لموقع "today" تعد الكلاسيكيات النسائية غير المستغلة تاريخيًا مثل ليديا وناتاليا وسيسيليا ستحظى أيضًا بشعبية بما في ذلك اختيارات "أنثوية جدًا" مثل إليانا وألينا وأثينا.
كما أن الأسماء "المألوفة، ستكون شائعة أيضًا لدى الفتيات الصغيرات هذا العام ، مثل كلوديا وأستريد وسيمون.
أسماء بنات 2023
أفضل اسم فتاة لعام 2023
أوليفيا
إيما
شارلوت
اميليا
صوفيا
إيزابيلا
ميا
إيفلين
هاربر
لونا
كاميلا
جيانا
إليزابيث
صوفيا
أفيري
إميلي
كلوي
ليلى
ميلا
نورا
بندق
ماديسون
ايلي
زنبق
نوفا
جزيرة
جمال
أورورا
رايلي
زوي
الصفصاف
إميليا
ستيلا
زوي
فيكتوريا
هانا
أديسون
ليا
لوسي
إليانا
لبلاب
إيفرلي
ليليان
بيزلي
ايلينا
نعومي
مايا
ناتالي
كينسلي
دليلة
كلير
أودري
عاليه
روبي
بروكلين
أليس
كينيدي
مادلين
جوزفين
بيلا
سكايلر
منشأ
صوفي
هيلي
سادي
ناتاليا
كوين
كارولين
أليسون
غابرييلا
آنا
ليديا
يشم
ساره
إيفا
أديلين
مادلين
بايبر
رايلي
أثينا
بيتون
إيفرلي
فيفيان
كلارا
رايلين
ليليانا
سامانثا
ماريا
قزحية
آيلا
إلويز
ليلى
إليزا
هادلي
لحن
جوليا
باركر
وَردَة
إيزابيل
بريل
أدالين
آريا
عدن
ريمي
ماكنزي
ميف
مارجريت
ريغان
تشارلي
علاء
ميلاني
جوزي
إليانا
سيسيليا
ماري
ديزي
ألينا
لوسيا
كايلي
ماغنوليا
سلون
عمارة
أريانا
إيزابيل
سيينا
كيهلاني
فريا
فاليري
بلاكلي
جينيفيف
استير
فاليريا
كاثرين
كايلي
نورا
أمايا
بيلي
إمبر
رايلي
جورجيا
كاتالينا
ايمرسون
الكسندرا
إيمان
ياسمين
أرييلا
اشلي
أندريا
ميلي
يونيه
كلوي
كالي
جولييت
حكيم
آدا
اناستازيا
بريانا
روزالي
مولي
برينلي
ايمي
جيما
تايلور
اوكلي
مارغو
ارابيلا
سارا
انسجام
بليك
آسبن
نويل
سيلينا
أوكلين
مورغان
لوندين
زوري
عاليه
جوردين
جوليانا
فينلي
بريسلي
زارا
ليلى
مارلي
سوير
أميرة
ليلي
لندن
كيمبرلي
إلسي
ارييل
ليلا
الانا
ديانا
كاميلا
نايلا
فيرا
يأمل
آني
كايا
ميلا
أليسا
أنجيلا
آنا
لينون
إيفانجلين
هارلو
راشيل
جرايسي
روان
ليلى
إليز
ساتون
ليله
عديلين
فيبي
اوكتافيا
سيدني
ماريانا
ليني
فانيسا
تيجان
كايلا
ماليا
إلينا
سايلور
بروك
لولا
ميريام
اديلايد
دانييلا
جين
بايتون
أسماء بنات 2023
ليليث
ديلاني
داكوتا
ميا
تشارلي
أليفيا
أنابيل
كيلاني
لوسيل
الثالوث
جيا
تاتوم
رايجان
كميل
كيلاني
كالي
ستيفي
ماجي
هافن
تيسا
دافني
أدالين
هايدن
جوانا
جوسلين
لينا
إيفي
جولييت
فيونا
كاتاليا
أنجلينا
ليا
بيج
جوليانا
ميلاني
تاليا
ريبيكا
كيندال
هارلي
ليا
فينيكس
داليا
لوجان
كاميلا
جايلا
بروكلين
بلير
فيفيان
هالي
مادلين
مكينا
إيفلين
أوفيليا
سيليست
الاية
شتاء
كاثرين
كولينز
نينا
برييلا
بالمر
نوا
ماكنزي
كيارا
العماري
أدريانا
جراسيلين
لورين
كالي
كالاني
أنياه
نيكول
الكسيس
ماريا
غابرييلا
وينتر
أمينة
أريا
علياء
حلم
ويلا
أفيانا
ماكيلا
جراسيلين
إيل
عاميه
أرييل
إليانا
برين
اينسلي
ايتانا
شارلي
ديمي
ماكينا
دانا
إيزابيلا
أسماء بنات 2023
ليليانا
ميليسا
سمارة
لانا
مابل
إيفرلي
فاطمة
لايتون
إسمي
رايلين
مادلين
نايلي
كامرين
كيرا
أناليس
صلاح
سيرينا
ملكية
رايلي
سيلين
لورا
برينلي
فرانسيس
ميشيل
هايدي
روري
سابرينا
مصير
جويندولين
اليسان
أمورا
نيلاه
لوسيانا
مايسي
معجزة
مرح
ليانا
شيلوه
ألي
داليزا
أليسيا
ليكسي
اديلين
أنايا
مالاني
بيزلي
إليسا
كايلي
أزاليا
فرانشيسكا
ريجينا
فيفيانا
أيلين
سكاي
دانييلا
ماكينزي
فيرونيكا
مايا
أريا
أليسيا
كارمن
أستريد
مارين
هيلين
فيليسيتي
أليكسا
دانييل
لوريلي
باريس
أديلينا
بيانكا
غابرييل
جازلين
بريستول
ازميرالدا
كوليت
ستيفاني
جولين
مارلي
ساراي
هاتي
ناديه
روزي
كامرين
كنزي
الورا
هولي
ماتيلدا
سيلفيا
كاميرون
أرماني
إميليا
كيرا
برالين
جاكلين
أليسون
أماندا
كاسيدي
إيموري
آري
هيزلي
خيمينا
جيسيكا
إيلين
دوروثي
ميرا
حواء
أوكلي
افيري
تشارلي
ليرا
مادلين
جينيفر
ريا
ريان
سماء
كايلا