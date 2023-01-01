بالمعاني.. أسماء أولاد 2023 سهلة وخفيفة وجديدة للمواليد مسلمين ومسيحين

أسماء أولاد 2023 لا يزال البحث مستمر ودائم عنها يوما تلو الآخر، نظرًا لحرص كل الأمهات والآباء على اختيار أفضل الأسماء.

أسماء أولاد 2023 تختلف مابين الإسلامية والمسيحية والأسماء الغريبة والنادر التسمية بها.

أسماء أولاد 2023 ومعانيها

جاسر: ومعناه: الشجاع المقدام، الطويل الضخم

حمزة: ومعناه: الأسد

حمد: ومعناه: من يشكر ربه

نايل: ويشير إلى نهر النيل في مصر. ومعنى الاسم "من ينال شيئاً أو يقدم له عطية

سليم: ويشير إلى الجريح الملدوغ المشرف على الهلاك

أنس: ويشير إلى ما تأنس به أو سكن القلب

إياد: هو اسم عربي، معناه ما يقوي به الشيء

أسر: ويشير إلى القوي الشديد الذي يستطيع بقوته أن يأسر العدو ويغلبه

جهاد: ويشير إلى الأرض الصلبة أو الصحراء

زيد: أصل الاسم عربي، وهو من مصادر الفعل زاد يزيد. معناه: نما وكثر.

زين: معناه: الندي، الحسن، والجمال.

سهيل: ويشير إلى الرجل المطاوع السهل المعاملة.

عُدي: ويشير إلى العصيان والتمرد

ساري: اسم عربي، معناه "المسافر ليلاً".

ساهر: ويشير إلى الذي لا ينام من الأرق أو التفكير

أسماء أولاد 2023 اسلامية

ياسين أو يس: ويشير إلى اسم من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم.

نوح: اسم عربي، معناه "الراحة". وهو نسبة إلى نبي الله نوح.

يونس: معناه "الشخص الذي يؤنس وحدة صديقه". وهو نسبة إلى نبي الله يونس.

مالك: ويشير إلى الممتلك للشيء

صفوان: ويشير إلى الصخر الأملس الصافي

ساجي: ويشير إلى الساكن الدائم اللين الهادئ

إلياس: ويشير إلى الله الأعلى

تتميز بعض بارتباطها بصفة أو شخص داخل الجنة، من بينها:

آدم: هو أول رجل مخلوق على الأرض، ومعناه "الأدمة" أي السُمرة في الإنسان.

يوسف: أصل الاسم عبري، يعود إلى اسم سيدنا يوسف، ومعناه "الله يمنح ويضاعف".

براء: ويشير إلى الذي يشفي من المرض

أسماء أولاد 2023 مسيحية

-إيفان: اسم أجنبي من أصل سرياني عبري، معناه "ملك الخير".

-أوستن: معناه "البهجة أو المزاج"

-نولان: اسم أجنبي، معناه "البطل أو النبيل".

-إريك: ويشير إلى القطعة من الأرض

-ألبرت: ويشير إلى النبيل اللامع

-هنري: اسم من أصل جرماني يعني "حاكم الولاية أو المنزل المميز الخاص".

-ماتيو: اسم مقدس نسبة إلى "متى" أحد رسل السيد المسيح وكاتب أحد الأناجيل الأربعة.

-إبرام: ويشير إلى الأب المكرم أو العال

-شنودة: ويشير إلى ابن الله

-ميناس: ويشير إلى البرج أو الحصن أو المبنى المرتفع