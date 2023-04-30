مصر تشارك في سوق السفر العربي بدبي غدًا

تشارك مصر ممثلة في وزارتي السياحة والطيران بسوق السفر العربي المقرر افتتاحه غدا الإثنين، ويستمر حتى يوم الخميس 4 مايو بمدينة دبي، بمشاركة أكثر من 2000 جهة عارضة من أكثر من 150 دولة وحضور أكثر من 34 ألف زائر.

ويشارك أحمد عيسى وزير السياحة والآثار على رأس وفد من المتخصصين وهم ممثلي الهيئة العامة للتنشيط السياحي والاتحاد العام للغرف السياحية وشركات السياحة وغرفة الفنادق كذلك غرفة السلع والمطاعم السياحية.

وتشارك مصر بجناح متميز هذا العام بهدف التعريف على المقومات السياحية التي تشتهر بها مصر، وأهم الخدمات المقدمة للسائح من قبل مؤسسات القطاع السياحي.

من جانبها، قالت مصادر مطلعة بوزارة السياحة إن المشاركة هذا العام ستكون مختلفة من خلال التعاون المشترك بين وزارتي السياحة والطيران المدني، باعتباره التجمع السنوي الأكبر لصناعة السياحة العالمية ويُشارك فيه العديد من الوفود الحكومية الرسمية وكبار المهنيين العاملين في قطاع السياحة في مختلف دول العالم.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم عقد عدد من اللقاءات الرسمية والمهنية والإعلامية الهامة خلال فعاليات سوق السفر العربي والذي يعد فرصة للتواصل مع صناعة السياحة والسفر بمختلف الدول وحول العالم.

ومن المقرر أن تطلق وزارتي السياحة والطيران حملة ترويجية شاملة للترويج لمدينة شرم الشيخ، خاصة أن سوق السفر العربي هذا العام يشهد ارتفاعا مشاركة العارضين بنسبة 27٪ مقارنة بنسخة العام الماضي بالتزامن مع تسجيل نمو ملحوظ في جميع قطاعات المعرض.

كما شهد قطاعا تكنولوجيا السفر والفنادق نموًا كبيرًا على أساس سنوي، حيث حققا نمواً بنسبة 62٪ و37.5٪ على التوالي.