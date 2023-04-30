الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جوارديولا: كيفن دى بروين يعانى من إصابة ولا أعرف موعد عودته

كيفن دي بروين
كيفن دي بروين

أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لـ مانشستر سيتي الإنجليزي، أن البلجيكي كيفن دي بروين يُعاني من إصابة ولم يتمكن من السفر للندن لخوض مباراة فولهام في بطولة الدوري.

وتغيب كيفن دي بروين، والهولندي ناثان آكي، عن قائمة فريقه مانشستر سيتي، لمواجهة فولهام، في الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي. 

وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "لا يشعر أنه بخير، لديه إصابة ما ولم يستطع السفر معنا".

وأضاف: "موعد محدد للعودة؟ لا، لا أعرف".

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي استعدادًا لمواجهة فولهام في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل مانشستر سيتي الرسمي استعدادًا لمواجهة فولهام في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي: 

في حراسة المرمى: إديرسون مواريش.

خط الدفاع: مانويل أكانجي - جون ستونز - روبين دياز - كايل والكر.

خط الوسط: رودريجو - إلكاي جوندوجان - جاك جيريليش.

خط الهجوم: رياض محرز - جوليان ألفاريز - إيرلينج هالاند.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تُذاع مباراة مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ترتيب مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق مانشستر سيتي حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 73 نقطة، خلف أرسنال صاحب الصدارة برصيد 75 نقطة، أي بفارق نقطتين فقط، بينما يتواجد فولهام في المركز العاشر برصيد 45 نقطة.ترتيب مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي

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