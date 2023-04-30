زيارة لمدة ساعتين.. كواليس حضور الأمير هارى السريع لتتويج والده الملك تشارلز

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الأمير هاري سيتواجد في حفل تتويج والده والعودة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في غضون ساعتين فقط من انتهاء حفل تتويج الملك تشارلز الثالث.

وقالت مصادر مطلعة، إن الأمير هاري لا يرغب في الدخول في أي مشاحنات مع شقيقه الأكبر الأمير ويليام، ما سيدفعه للانتظار ساعتين في المطار قبل إقلاع الطائرة وترك الحفل عقب التتويج مباشرة.

وتابعت أن الأمير هاري لا يرغب في زيادة الأزمة مع والده وشقيقه، كما أنه يعلم حجم غضب شقيقه منه منذ إصدار المذكرات والمسلسل الوثائقي عبر منصة نتفليكس.

وتابعت الصحيفة، أن زيارة الأمير هاري تستغرق 24 ساعة فقط، لحضور التتويج، حيث يخطط دوق ساسكس للعودة على متن الطائرة إلى الولايات المتحدة بعد ساعتين فقط من انتهاء الحفل التاريخي في الساعة الواحدة مساءً حتى يتمكن من العودة وحضور عيد ميلاد ابنه آرشي الرابع.

كواليس حضور الأمير هارى الحفل

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن الأمير هاري سيحضر لحظة تتويج والده في نهاية الأسبوع المقبل، حيث يعتزم العودة إلى الولايات المتحدة في غضون ساعتين من انتهاء الحفل، ومن المقرر أن يبدأ حفل تتويج الملك رسميا في الساعة 11 صباحا وسيستمر حوالي ساعتين. سيكون هاري بعد ذلك في الهواء بعد حوالي ساعتين في الساعة 3 مساءً.

وتابعت أن الحفل التاريخي سيكون المرة الأولى التي يتم فيها تصوير هاري مع آل وندسور منذ جنازة جدته الملكة الراحلة، والمرة الأولى منذ انتقاد العائلة المالكة في مذكراته، يأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه الكشف عن التفاصيل الكاملة للتتويج مع دعوة الجمهور البريطاني لمبايعته للملك لأول مرة.

وفيما يتعلق بزيارته القصيرة للتتويج، قال مصدر لصحيفة ذا صن: "سيصل هاري ويخرج من المملكة المتحدة في غضون 24 ساعة، حيث يحضر لحظات التتويج فقط ثم يغادر".

وأضافت الصحيفة، أنه تم الإبلاغ بالفعل في وقت سابق من هذا الشهر أن الأمير سيذهب بمفرده في التتويج، تاركًا الزوجة ميغان مع أطفالهما أرشي وليليبت، بينما أكد قصر باكنجهام الخبر قبل بضعة أسابيع في بيان، قائلا إنه "سعيد بتأكيد'' أن دوق ساسكس سيكون في وستمنستر أبي في 6 مايو.

وبعد الإعلان السابق عن حضور الزوجين الملكيين، قال مراقب ملكي "سيكون تشارلز سعيدًا، وسيشعر بقية أفراد العائلة بالارتياح لأن ميجان لن تكون هناك- كان من الممكن أن يكون الأمر غير مريح لكيت بشكل خاص".