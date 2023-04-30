محافظ الدقهلية يتابع الموقف التنفيذي لمشروع محطات معالجة الصرف صحي بنبروه

عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع معالجة الصرف صحي نطاق بمركز نبروه ضمن مشروع تحسين جودة المياه بمصرف كيتشنر للمسؤولين القائمين على تنفيذ المشروع من ممثلي الأجهزة التنفيذية، المهندس منير حسني مدير مشروع كيتشنر بوزارة الإسكان، ومستر مارك ممثلا عن المكتب الاستشاري الالماني المسئول عن تنفيذ محطات معالجة مياه الصرف الصحي بمشروع مصرف كيتشنر وممثلين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وذلك بحضور محمد البسيوني رئيس مركز ومدينة نبروه وخالد نصر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، وشيماء الصديق مدير عام المرافق والبنية التحتية بديوان عام المحافظة.

وتناول محافظ الدقهلية، استعراض تفاصيل المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المشروع في مركز نبروه، وأكد ضرورة تضافر جهود الأجهزة المختصة للبدء في تنفيذ محطة معالجة صرف صحي بهوت ويتبعها تنفيذ توسعات محطة معالجة مياه صرف صحي نبروه ضمن مشروع تحسين جودة المياه بمصرف كيتشنر.

وأشار المحافظ إلى أن مشروع تحسين جودة المياه بمصرف كيتشنر يتم تنفيذه علي مستوي ثلاث محافظات هم (الدقهلية والغربية وكفر الشيخ) والممول من بنك الاستثمار الأوربي (EIB) والبنك الأوربي لإعادة الإعمار (ABRD) بالإضافة إلى منحة الاتحاد الأوروبي (EU)، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على توفير الأراضي اللازمة لإنشاء مشروعات محطات المعالجة.

وثمن "مختار" الدور المجتمعي المدني بقرية بهوت على مشاركتهم في توفير الأرض المطلوبة لإنشاء محطة المعالجة، مؤكدًا أن المجتمع المدني بالدقهلية، شريك أساسي مع المحافظة في تنفيذ المشروعات في القطاعات الخدمية المختلفة.

ووجه المحافظ، الشكر والتقدير للواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية على دعمه المتواصل للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات وليس في الدقهلية وحدها وفي مقدمتها مشروع مصرف كيتشنر.

جدير بالذكر أن محطة معالجة الصرف الصحي بقرية بهوت سيتم تنفيذها على مساحة 8 أفدنة وتوسعات محطة معالجة نبروه على مساحة 5 أفدنة والتي تخدم 7 قرى و3 عزب، لمعالجة المصرف الصحي السلبي على مصرف كيتشنر وذلك طبقًا لتوجهات الدولة لتنفيذ مشروعات تحقق أهداف التنمية المستدامة.

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