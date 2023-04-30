"تبلد إحساس أم وسواس قهري".. كيف قطعت سيدة طفلها بدم بارد بالشرقية؟

“تبلد إحساس أم وسواس قهري”.. أمراض قد تكون تعاني منها السيدة المتهمة بقتل طفلها وتمزيق جثته لأشلاء في محافظة الشرقية، وتحديدًا في مركز فاقوس، وتكون هذه الأمراض ساقتها إلى مصير معتم ومجهول.. في هذا التقرير نرصد السلوك والدوافع النفسية التي تحكمت فيها لتصل لجريمتها وفقًا لآراء الخبراء النفسيين.

استشاري نفسي يحلل شخصية المتهمة

قال الدكتور وليد هنيدى، استشارى الطب النفسى والعلاقات الأسرية، أن واقعة تمزيق سيدة في الثلاثينات لنجلها واقعة مؤسفة ووصمة عار عليها لقيامها بجريمة ضد الطبيعة الإنسانية ومشاعر الأمومة.

وتابع أن الحالة النفسية التي تمر بها السيدة بالفعل هي التي آثرت عليها بسبب السوشيال الميديا والتكنولوجيا والتي أحدثت مؤخرًا تباعد اجتماعي وعدم احساس بالأمومة للكثير من السيدات بالإضافة إلى الإزعاج والوسواس القهري الذي يرجح أن يكون لعب في عقلها للتخلص من طفلها.

الخوف من المجتمع

حيث أنها قد تكون قتلته بدافع الخوف عليه من المستقبل والمجتمع ففضلت أن ترحمه وتتخلص منه قبل أن يكبر ويمتزج بالمجتمع - من وجهة نظرها المرضية- فجعلها ترتكب جرائم آسرية بشعة لم يعتادها المجتمع المصري وهناك عوامل ونمط التنشئة الاجتماعية قد يكون من دوافع ارتكاب الجريمة.

فقال “هنيدي” أن الإنسان الذي يكبر على تربية ممتلئة بالسب والشتائم عندما يتزوج يعيد انتاج السلوك، فيضرب ابنه أو يحرقه لأن السلوك العنيف يكون في تنشئته، وكل هذا يدفعه لتطوير وسائل العقاب، وقد تصل للقتل مثلما حدث في واقعة قتل السيدة لطفلها الذي لا يتجاوز عمره الخمسة أعوام.

إحباط وضغوط نفسية

كما أن هناك عوامل نفسية مثل الإحباط والضغط النفسية وعدم إشباع للحاجة والانتماء للأسرة كل هذا يؤدي للجرائم، وهذا حدث في كورونا عندما ترك الناس عملهم وعادوا للبيت فنشأت المشاكل الاجتماعية نتيجة الحظر فأجج المشاعر وخاصة العنيفة.



كما أن مرتكبي العنف وجرائم القتل دائما أو معظمهم يكونوا نتاج تعليم محدود، لأن العلم ينمي السلوك الحميد، أو التربية الايجابية ولكن الجهل ينشىء إنسان معقد غير مؤهل للتعامل مع للمشاكل.

مشاكل آسرية

يضاف أن جميع المشاكل الآسرية تكون نتيجة اضطرابات في السلوك ومن يذبح ابنه أو طفله هو شخص عدواني لم يمتلك مهارات تفكير او حل صراع أو تفكير رشيد فيلجأ للعنف والقتل للتخلص من مشاكله وقتله، وهناك من يكون عنده متعة للدم، والقتل بدم بارد.

والشخصيات المعقدة التي ينكل بها في الصغر فيولد لديه عقدة ويقتل أبنه في أي مشكلة نتيجة الاستئثار بالرعاية التي كان محروم منها، إلى جانب الشخصيات السيكوباتية التي تتنوع في جرائم القتل.

والعوامل الاقتصادية عليها دور فالخوف على الطفل من الفقر والبطالة والجوع، فيدفعوا الأم لممارسة جرائم القتل للخوف على أطفالهم ، كما أن تعاطي المخدرات لها دور رئيسي في إذهاب العقل وتحكمها في الإنسان، والتي تؤثر إلى الضلالات وتبلد الإحساس ونقص الدين.

تفاصيل القضية

يذكر أنه ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية القبض على سيدة؛ لاتهامها بقتل طفلها وتقطيع جثته في قرية أبو شلبي التابعة لمركز فاقوس.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارًا يفيد بضبط ربة منزل؛ متهمة بقتل طفلها في منزلها بدائرة مركز فاقوس.

وتبين من التحريات الأولية أن السيدة منفصلة عن زوجها منذ 3 سنوات، وقتلت طفلها البالغ من العمر 5 سنوات بدائرة مركز فاقوس.

تم ضبط المتهمة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيق.