"القاهرة الإخبارية" تبرز جهود الهلال الأحمر المصرى لتوفير الرعاية للقادمين من السودان

رصد أحمد أبوزيد، موفد «القاهرة الإخبارية» من معبر أرقين، جهود الهلال الأحمر المصري لتوفير الرعاية للقادمين من السودان، قائلًا: «شهدنا جهودا كبيرة لفرق الهلال الأحمر، فضلًا عن توفير الخدمات الطبية والغذاء، وأيضًا تقديم مختلف وسائل العناية للوافدين للمعبر».

وأضاف أبوزيد، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن جانبا من قائدي الشاحنات المصرية الذين عادوا من السودان يشيرون إلى شهادات مروعة تعيشها ولايات سودانية، وأيضًا طرق وخطوط الربط بين الولايات بعضها البعض.

ولفت إلى أن العبور من خلال معبر أرقين كان مكلفًا على مستوى التحمل النفسي، ومكلفًا على مستوى التكلفة الاقتصادية التي تحملها المواطنون، حيث إن هناك مشكلات في إمدادات الوقود ووصوله إلى هذه المحطات.

السودان يعانى من مشكلات فى نقص المواد الغذائية

وأوضح موفد «القاهرة الإخبارية» من معبر أرقين، أن السودان يعاني من مشكلات في نقص المواد الغذائية التي يتعايش عليها المواطنون خلال رحلتهم في العودة، منوهًا بأن هذه الصعوبات اعترضت طريق المصريين والمواطنين السودانيين وأيضًا ذوي الجاليات الأجنبية.

وأشار إلى أن هناك أشكالا عديدة يمكن رصدها على مستوى الشهادات التي صرّح بها العابرون وتحملوها، وهي أيضًا من بين التكلفة الكبيرة التي حمل بها كل العابرين منذ اندلاع الاشتباكات.

ونوه بأن هذه القضية تشكل قضية أساسية يتحدد معها مصير السودان، ليس فقط على مستوى هذه الأزمة، وإنما أيضًا فيما يخص البنية الكبيرة التي يتعين أن يتحلى بها السودان، وأيضًا هناك مشكلة مرتبطة بتوفير السلع الغذائية والأساسية.