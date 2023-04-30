الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حياة كريمة والقومي للمرأة تدشنان 14 جلسة دوار في أسوان

حياة كريمة
حياة كريمة

دشنت المبادرة الرئاسية" حياة كريمة"، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة في أسوان 14 جلسة من جلسات الدوار؛ للعمل على الإرتقاء وتوعية المواطنين اجتماعيًَا، وذلك ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بعدد من قرى ونجوع مركزى إدفو وكوم أمبو.

قدمت المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، دعم لكل الأسر المصرية، وكان أبرز الملفات التي تم دعمها في جلسات الدوار، هي التمكين الاقتصادى والاجتماعى والتعليمى والثقافى بالقرى والنجوع المستهدفة ضمن المرحلتين الأولي والثاني  للمبادرة الرئاسية “ حياة كريمة”.

كما كثف المجلس القومي للمرأة خلال جلسات الدوار التي ينظمها بالتعاون مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا، تنظيم ندوات ومنافشات واسعة مع السكان في موضوعات، وزواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء.

وأعلنت المبادرة الرئاسية حياة كريمة عن مشاركة عدد كبير من علماء الأزهر والأوقاف وبعض الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وأن المبادرة استهدفت توعية 700 مواطن، من النساء والرجال والأطفال داخل قرى أسوان.

في هذا الإطار، قالت نعمة الله علي، 46 عامًا، القاطنة قرى الكلح، التابعة لمحافظة أسوان، لـ" الدستور" إن المواطنين دعموا فكرة جلسات الدوار التي نظمتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، كما أن الجلسات غير تفكير الأهالي في العديد من القضايا الهامة التي يعاني من المواطنين في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا.

أشارت إلى أن أغلب الأهالي كانوا يحرصون على تزويج الفتايات في سن مبكر، بهدف السترة، إلا أن جلسات الدوار غيرت فكرة الأهالي عن هذا الموضوع.

أضافت أنها كانت تتمنى أن تعقد جلسات الدوار قبل 30 عام، عندما تم تزويجها وهي في عمر الـ 16، وكان الأمر صعب عليها تجاوزه من البداية.

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