المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين بسرقة مشغولات ذهبية بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات؛ لاتهامهم بسرقة مشغولات ذهبية بالإكراه في البلينا.



صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم، وحنا هارون الجندى.



تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز البلينا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه مفاده أنه أثناء استقلاله توك توك وبحوزته المشغولات الذهبية فوجئ بالمتهمين يستقلون دراجة نارية واستوقفوا التوك توك وقاموا بشل حركته والتعدى عليه بالضرب وتهديده بسلاح ناري.

واستولوا منه على المشغولات الذهبية التي كانت بحوزته وفروا هاربين، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها السابق.