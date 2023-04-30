الأحد 30 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين بسرقة مشغولات ذهبية بسوهاج

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات؛ لاتهامهم بسرقة مشغولات ذهبية بالإكراه في البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم، وحنا هارون الجندى.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز البلينا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه مفاده أنه أثناء استقلاله توك توك وبحوزته المشغولات الذهبية فوجئ بالمتهمين يستقلون دراجة نارية واستوقفوا التوك توك وقاموا بشل حركته والتعدى عليه بالضرب وتهديده بسلاح ناري.

واستولوا منه على المشغولات الذهبية التي كانت بحوزته وفروا هاربين، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها السابق.

محكمة جنايات سوهاج سرقة السجن المشدد البلينا

الأكثر قراءة

بأثر رجعى.. مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة للعاملين بالقطاع خلال ساعات

دار خطوط وظلال تصدر «الإسلام والأديان الأخرى» لـ سعيد كفايتي

عقب 6 ساعات تحقيقات.. المتهم بقتل زوجته: لم أتعمد قتلها

الرئيس السيسى يدعو رئيس وزراء اليابان لحضور افتتاح المتحف الكبير

الرئيس السيسى يدعو الشركات اليابانية لضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر

عريس طنطا أمام النيابة: "خربت بيتي بإيدى وهى كانت حب عمرى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

الفن يرد.. «المتحدة» بلسان كليوباترا «الهوية المصرية أولًا»

نسرين فؤاد

مصر البيت الكبير

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله .. عن مستقبل الشباب الرياديين وفرص الصندوق الاستثمارى Flat6Labs

ماجد حبته

أرض الشمس المشرقة.. جمهوريتنا الجديدة.. والقارة السمراء

د.أحمد الخميسى

السودان يا أخت بلادى

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال.. التحديات والمطالب

وائل لطفي

مصر وضيوفها

د. منى حلمى

صانع الحياة

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

قصف جوى منسوب لإسرائيل على سوريا.. هل يحمل رسالة إلى حزب الله؟

الدورة الصيفية لـ"الكنيست الإسرائيلى": ملفات وقوانين مثيرة للجدل.. ما هى؟

إسرائيل تواصل تشديد إجراءاتها على حاجز الحمرا فى الأغوار الفلسطينيّة