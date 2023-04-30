الأحد 30 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تستدعي أسرة طفلين توفيا في حريق شقة بالسلام

حريق شقة
حريق شقة

أمرت نيابة السلام الجزئية، اليوم الأحد، استدعاء أهل طفلين لقيا مصرعهما بحالة اختناق، في حريق نشب داخل شقة سكنية لسماع اقوالهم.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة السلام ، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

تم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

بالفحص تبين مصرع طفلين إثر إصابتهما بحالة اختناق، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة السلام الجزئية حالة اختناق حريق سماع اقوال شقة سكنية

الأكثر قراءة

بأثر رجعى.. مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة للعاملين بالقطاع خلال ساعات

موعد إجازة عيد العمال 2023 لموظفي القطاع الخاص والعام

عقب 6 ساعات تحقيقات.. المتهم بقتل زوجته: لم أتعمد قتلها

الجريدة الرسمية تنشر 10 أحكام للمحكمة الدستورية العليا في أبريل

"الداخلية" تكشف حقيقة تعطل رادار الدائرى

وزير التعليم العالي يفتتح قسم جراحة العظام بمستشفى الإصابات بجامعة أسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين فؤاد

مصر البيت الكبير

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله .. عن مستقبل الشباب الرياديين وفرص الصندوق الاستثمارى Flat6Labs

ماجد حبته

أرض الشمس المشرقة.. جمهوريتنا الجديدة.. والقارة السمراء

د.أحمد الخميسى

السودان يا أخت بلادى

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال.. التحديات والمطالب

وائل لطفي

مصر وضيوفها

د. منى حلمى

صانع الحياة

أميرة عبد الكريم

فى كل شارع فى بلادى صوت الوصاية بينادى

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

قصف جوى منسوب لإسرائيل على سوريا.. هل يحمل رسالة إلى حزب الله؟

الدورة الصيفية لـ"الكنيست الإسرائيلى": ملفات وقوانين مثيرة للجدل.. ما هى؟

إسرائيل تواصل تشديد إجراءاتها على حاجز الحمرا فى الأغوار الفلسطينيّة