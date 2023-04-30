الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"بيطري القاهرة" تضبط 2.5 طن جمبرى فاسد خلال حملات تفتيشية

حملات على اللحوم
حملات على اللحوم الفاسدة بمحافظة القاهرة

قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إن مديرية الطب البيطري تقوم بعمل حملات مكثفة بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين ومباحث التموين والإحياء، للتفتيش على محال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء  العاصمة للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين .

وأكد محافظ القاهرة استمرار جهود ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجاري، وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين .

وفي هذا السياق أشار الدكتور صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطري،  إلى أن الحملات المكثفة على الأسواق تمكنت من ضبط 2.5 طن جمبرى منتهى الصلاحية، و200 مخ مجمد مجهول المصدر غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة وإحالة المخالفة للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم.

وأشار مدير مديرية الطب البيطرى إلى أن هناك حملات مكثفة لفحص جميع أنواع الأسماك المحفوظة والطازجة والمملحة ، بالإضافة إلى حملات التفتيش علي محال الجزارة والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم التي تتعامل مع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها، بكافة أحياء القاهرة للتأكد من صلاحية الغذاء المعروض بالأسواق. 

حملات ضبط أسماك فاسدة محافظ القاهرة بيطري القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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