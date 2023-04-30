الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

معارض فنية وحرافية في المؤتمر السنوي الخامس للبحوث الطلابية بجامعة قناة السويس

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن المؤتمر السنوي للبحوث الطلابية فى نسخته الخامسة سيشهد مشاركة 600 طالب وطالبة يُمثلون جميع كليات الجامعة، كما يُقام على هامش المؤتمر معرضين (معرض الفن والإبداع، ومعرض الحرف والمشغولات والمنتجات اليدوية)، مُتمنياً للطلاب واللجنة المنظمة مؤتمراً ناجحاً وتوصيات قابلة للتطبيق.

قام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالإجتماع بأعضاء اللجنة المنظمة للمؤتمر لوضع اللمسات الأخيرة استعداداً لإنطلاق فاعليات المؤتمر السنوي الخامس للبحوث الطلابية والمزمع عقده فى الثانى من مايو تحت عنوان "واقع وتحديات التنمية المستدامة رؤية مصر 2030".

واستعرض "عبد النعيم " جاهزية اللجان مؤكداً أنه تم الإنتهاء من تجهيز الـ ID و شهادات التقدير، مُعلناً عن إستحداث لجنة تحكيم للمعرض الفنى مع إضافة ثلاث جوائز مالية للمعرض الفنى.

كما تابع نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جاهزية لجنة الإستقبال التى تضم  20 طالب وطالبة من جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية و 25 طالب وطالبة من جامعة قناة السويس ، مؤكداً أنه على كل قطاع من القطاعات المشاركة  إعداد توصيات خاصه به لعرضها فى جلسة إعلان النتائج.

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