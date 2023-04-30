الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شاب فى انفجار أنبوبة بوتاجاز بالشرقية

انفجار أنبوبة
انفجار أنبوبة

أصيب شاب بحروق من الدرجة الثانية بمنطقة الصدر والبطن، إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز بقرية بحر البقر نطاق مركز الحسينية، محافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الحسينية المركزى بوصول "إسلام. م" 22 سنة، مقيم بحر البقر نطاق مركز الحسينية، مصابا بحروق بنسبة 15% بمنطقة الصدر والبطن.

وتبين من التحريات حدوث إصابته إثر تعرضه لحادث انفجار أنبوبة بوتاجاز.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأحالته للنيابة العامة بفاقوس لمباشرة التحقيقات.

الشرقية أنبوبة بوتاجاز انفجار اصابة شاب

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