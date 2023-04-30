الجيزة تزيل 46 حالة تعد على أملاك الدولة

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بدء تنفيذ أعمال الموجة الـ٢١ لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التهاون في استرداد اراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات علي الأراضي الزراعية.

وأوضح اللواء أحمد راشد أن الأجهزة التنفيذية بالمراكز والمدن وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة لعدد ٤٦ حالة تعدي بمساحه ١٢٣٧م علي أراضي املاك الدولة ولاية الري بمنطقة الرياح البحيري بقري نكلا ووردان وبني سلامه وأبو غالب بمركز ومدينة منشأة القناطر مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد اللواء أحمد راشد أن المحافظة قد وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزاله تلك التعديات وفرض هيبه الدولة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع المتابعة والمرور الدوري علي الحالات التي تم إزالتها لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى.