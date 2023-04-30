استمرار حبس متهم بغسل 7 ملايين جنيه من تجارة العملة

جدد قاض المعارضات المختص، اليوم، حبس متهم 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات؛ لغسل قرابة 7 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وأكدت التحريات الأمنية أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية في مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.

وأضافت التحريات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 7 مليون جنيه.