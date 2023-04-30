الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أمريكا تثمن تعاونها طويل الأمد مع جزر مارشال فى مختلف المجالات

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

ثمنت الولايات المتحدة تعاون طويل الأمد مع جزر مارشال في مختلف المجالات، سواء كان ذلك لتعزيز القيم المشتركة في الأمم المتحدة أو معالجة أزمة المناخ.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بيان نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني بمناسبة يوم دستور جمهورية جزر مارشال، اليوم الأحد: "معًا، سنواصل تعاوننا في مجالات الأمن والتنمية الاقتصادية والصحة العامة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ في جزر مارشال".

وأشار إلى مساهمات مواطني جزر مارشال في المجتمعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وخدمتهم بشرف في القوات المسلحة للولايات المتحدة، قائلًا: نحن نقدر مساهماتهم في ازدهارنا وأمننا الجماعي.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن البلدين يتمتعان بعلاقة وشراكة خاصة، قائلًا: بالنيابة عن حكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية، أهنئ مواطني جمهورية جزر مارشال بمناسبة يوم الدستور الرابع والأربعين.

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