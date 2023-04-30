الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حياة كريمة.. أهالي برج العرب يشيدون بتطوير مراكز الشباب

حياة كريمة
حياة كريمة

جوانب إنسانية عديدة تسعى لتحقيقها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من أجل النهوض بأهالي القرى البسيطة في مختلف محافظات الجمهورية.

ويعد تطوير مراكز الشباب من أهم خطوات المبادرة الرئاسية لدمج أهالي القرى بمختلف الأنشطة الرياضية والتثقيفية والترفيهية.

فما بين إحلال وتجديد وإنشاء جديد، تم تطوير 6 مراكز الشباب موزعين في قرى برج العرب الثلاث ابي صير، بهيج، الغربانيات، لتحقيق أقصى استفادة لأهالي المركز.

تقول حسنية إبراهيم، من أهالي برج العرب، وأم لـ 3 أبناء، إن مراكز الشباب في القرية التي تسكن بها استطاعت من خلاله أن يكون هناك دمج لأطفالها مجتمعيًا، ولكن على يد أيادي متطوعين متخصصين يجيدون كيفيه التعامل مع الأطفال والشباب واحتواءهم.

وأضافت إبراهيم، أن أبناءها تمتعوا بتزويد مهاراتهم سواء من خلال التدريب الرياضي وممارسة الأنشطة الرياضية، أو من خلال الندوات والتجمعات التثقيفية مجتمعيًا وتطوير مهاراتهم وتنمية شخصياتهم لتعود بالأثر الإيجابي مستقبلًا على حياتهم.

من جهتها، قالت "أم إبراهيم"، من أهالي برج العرب، وأم لطفلين، إن مراكز الشباب كانت عبارة عن ساحات مهملة لا ملامح لها، وكانت تستغل في أعمال مخالفة، فكان حالها في الماضي غير لائق تمامًا دون إضاءات ولا أي تطوير، إلا أن مبادرة "حياة كريمة" نجحت في توفير مساحات مجتمعية لاستغلال مراكز الشباب لاحتواء الأبناء وإبعادهم عن طرق الخطر.

حياة كريمه مراكز الشباب الإسكندرية التنميه الرياضيه الدعم الرياضي

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