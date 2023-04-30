الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استكمال محاكمة 5 متهمين بغسل أموال تجارة المخدرات

محكمة
محكمة

تواصل محكمة جنايات حدائق القبة، اليوم، محاكمة 5 بتهمة الاتجار في المخدرات وحيازة أسلحة وذخيرة.

وأوضحت التحريات الأولية، أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات بالقاهرة.

وإيداعهم بعضًا من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ 5 ملايين الجنيهات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

محكمة جنايات حدائق القبة 5 أشخاص الاتجار في المخدرات أسلحة وذخيرة

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