السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بعد اشتعال النيران بها.. مطران ديروط يصلى رفع بخور عشية فى كنيسة السيدة العذراء

الصلاة داخل الكنيسة
الصلاة داخل الكنيسة المحترقة

قام نيافة الأنبا برسوم مطران ديروط وصنبو، بأداء صلاة رفع بخور عشية في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل والشهيد أبي سيفين والأنبا كاراس بديروط، بعد أن قضى حريق فجر اليوم على كامل محتوياتها.


جاء ذلك داخل أرض الكنيسة المحترقة ووسط حطامها بعد أن نشب حريق هائل في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل والشهيد أبي سيفين والقديس الأنبا كاراس بديروط - غرب.


وكان قد نشب فجر اليوم السبت، حريق هائل في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل والشهيد أبي سيفين والقديس الأنبا كاراس بديروط - غرب، في حوالي الساعة الرابعة فجرًا.


وكشف القس يوناثان ثروت المتحدث الرسمي باسم الإيبارشية، عن أن الحريق نتج عن تسريب أنبوبة الغاز المستخدمة في عمل القربان.


وقال إن الحريق أنهى على الكنيسة وملحقاتها بالكامل، موضحًا أنها مشيّدة بالخشب، كما أن الكنيسة الأثرية مشيّدة أيضًا من حوائط وسقف من الخشب.
 

وأضاف القس يوناثان، أنه تم إبلاغ الجهات المختصة، التي أسرعت على الفور بسيارات الحماية المدنية والإسعاف، وأجهزة الأمن.


وأعرب عن شكره إلى الله لعدم حدوث أية خسائر في الأرواح، أو في المنازل والمدارس المجاورة للكنيسة.


وأشاد القس يوناثان بالجهود التي بذلتها أجهزة الحماية المدنية، والمواطنين من جيران الكنيسة وغيرهم، في إخماد الحريق.


وختم: «نصلي أن يحفظ الله الكنيسة وبلادنا مصر من كل شر».

 

 وكان قد أعلن في وقت سابق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، عن متابعته لأعمال السيطرة على حريق كنيسة العذراء والملاك ميخائيل والأنبا كاراس بديروط، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق والذى أسفر عن احتراق مكونات الكنيسة دون وقوع أية خسائر فى الأرواح.

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