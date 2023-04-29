الإنقاذ ينتشل جثة شاب غرق في أحد الترع بالمنيا

نجحت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن المنيا في انتشال جثة شاب من داخل ترعة سري باشا أمام قرية طوة التابعة لمركز المنيا.

وكان الضحية قد غرق داخل الترعة في ظروف غامضة، وتم إيداع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بتمكن قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة غريق، من داخل المجري المائي لترعة سري باشا أمام كوبري أبو شناف بقرية طوة التابعة لمركز المنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص، تبين غرق محمد مختار 18 عامًا، مقيم بقرية تلة فري غرب مركز المنيا، داخل ترعة سري باشا في ظروف غامضة.

تم انتشال الجثة ونقلها إلي مشرحة مستشفي المنيا العام تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.