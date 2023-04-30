الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كيف يمكن للمواطنين حجز جولاتهم السياحية إلى المتحف المصرى الكبير؟

المتحف المصرى الكبير
المتحف المصرى الكبير

المتحف المصرى الكبير .. لا ينتظر المصريين فقط افتتاحه بل العالم بأسره  فلا يخلو محفل سياحي إلا أن وزير السياحة والآثار أحمد عيسى وزير السياحة والآثار تنهال عليه التساؤلات حول موعد افتتاح المتحف المصري الكبير ، وقد تم مؤخرا الافتتاح الجزئي للمتحف لكي يتمكن السائحين والمواطنين من حجز جولاتهم بالمنطقة المفتوحة داخل المتحف .

 

ماهى المناطق المفتوحة داخل المتحف المصرى الكبير  

هناك عدد من المناطق داخل المتحف المصرى الكبير المسموح بزياراتهم إلا أن يتم الافتتاح الرسمي للمتحف والتي من بينها الحدائق والمنطقة التجارية التي تضم عدد من المطاعم والكافيتريات والمحلات التي تشمل علامات تجارية مصرية رائدة، ومتجر الهدايا، بالإضافة إلى المناطق المفتوحة للزيارة بالمتحف والتي تشمل منطقة المسلة المعلقة، وصالة الاستقبال الرئيسة المعروفة باسم البهو العظيم، التي يتواجد بها تمثال الملك رمسيس الثاني والبهو الزجاجي.

 

كما سيتمكن الزائرين من مشاهد عمود النصر للملك مرنبتاح، بالإضافة إلى تمثالين لملك وملكة من العصر البطلمي.

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كيف يتم حجز الجولات إلى المتحف المصري الكبير

 يمكنك أن تقوم بحجز الجولات إلى المتحف المصري الكبير، من خلال هذا الرابط: www.visit-gem.com ، يتم  تنظيم عدد محدود جدا من الزيارات الخاصة، للتأكد من جاهزية الخدمات المقدمة واختبار التجربة السياحية به قبل الافتتاح الرسمي ويتم من خلال هذا الرابط تحديد عدد الأشخاص المرافقين وموعد الجولة التي ستقوم بها.

 

الاماكن غير المسموح زياراتها داخل المتحف 
تشمل الأماكن الغير مسموح لك كزائر من رؤيتها خلال جولتك

القاعات الرئيسة للمتحف

وقاعه توت عنخ آمون

الدرج العظيم

قاعة العرض التفاعلي 

متحف مراكب خوفو

أقسام ومناطق المتحف الداخلية الأخرى

وسيسمح بزياراتهم بعد الافتتاح الكلي للمتحف المصري الكبير الذي وصلت نسبة الإنجاز التنفيذية في أعمال الفتارين المُنفذة في قاعات العرض الرئيسية حيث بلغت عدد الفتارين التي تم تنفيذها بهذه القاعات 159 فاترينة وهو ما يعادل الإنتهاء بنسبة 100% منها، بالإضافة إلى الانتهاء من ما يقارب من نسبة 95% من قواعد تثبيت الآثار الثقيلة خارج الفتارين.

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