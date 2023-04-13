الحكومة تنفى تضرر سقف بهو المتحف المصرى الكبير نتيجة سقوط الأمطار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداوله ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من فيديو يزعم تضرر سقف بهو المتحف المصري الكبير نتيجة سقوط الأمطار، مما أدى لوصول مياه الأمطار للبهو.

وأوضح المركز الإعلامي- في بيان له اليوم الخميس- أنه قام بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتضرر سقف بهو المتحف المصري الكبير نتيجة سقوط الأمطار مما أدى لوصول مياه الأمطار للبهو.

وشددت على أن سقف بهو المتحف المصري الكبير سليم وآمن تماماً ولا تصيبه الأمطار بأي أضرار، مُشيرةً إلى أن سقوط الأمطار على منطقة البهو يأتي نظراً للتصميم المعماري والهندسي للسقف المفتوح للبهو.

وأوضحت أن سقوط الأمطار أمر طبيعي ومتوقع ومدروس أثناء تصميم وتنفيذ المتحف، ولا يُمثل أي خطورة، حيث تحتوي منطقة البهو والمتحف على نظام متكامل لشبكة تصريف الأمطار، وليس هناك أي خلل في تنفيذ هذا التصميم أو إنشاء المتحف، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشد المركز الإعلامي جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (mota.gov.eg).