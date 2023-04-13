الخميس 13 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الحكومة تنفى تضرر سقف بهو المتحف المصرى الكبير نتيجة سقوط الأمطار

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداوله ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من فيديو يزعم تضرر سقف بهو المتحف المصري الكبير نتيجة سقوط الأمطار، مما أدى لوصول مياه الأمطار للبهو.

وأوضح المركز الإعلامي- في بيان له اليوم الخميس- أنه قام بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتضرر سقف بهو المتحف المصري الكبير نتيجة سقوط الأمطار مما أدى لوصول مياه الأمطار للبهو.

وشددت على أن سقف بهو المتحف المصري الكبير سليم وآمن تماماً ولا تصيبه الأمطار بأي أضرار، مُشيرةً إلى أن سقوط الأمطار على منطقة البهو يأتي نظراً للتصميم المعماري والهندسي للسقف المفتوح للبهو.

وأوضحت أن سقوط الأمطار أمر طبيعي ومتوقع ومدروس أثناء تصميم وتنفيذ المتحف، ولا يُمثل أي خطورة، حيث تحتوي منطقة البهو والمتحف على نظام متكامل لشبكة تصريف الأمطار، وليس هناك أي خلل في تنفيذ هذا التصميم أو إنشاء المتحف، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشد المركز الإعلامي جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (mota.gov.eg).

 

التواصل الاجتماعي المتحف المصري الكبير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تحري الدقة والموضوعية سقوط الأمطار

الأكثر قراءة

جعفر العمدة الحلقة 22.. "سيد يحلف على المصحف إنه مخطفش ابنه" (فيديو)

أولها تهيئة مناخ أفضل.. 11 مهمة للمجلس الأعلى للاستثمار

تبدأ الإثنين.. موعد صرف معاشات شهر مايو 2023

محللون إماراتيون: العلاقات مع مصر مهمة لاستقرار المنطقة ووحدة العرب

نائب محافظ المنيا يعقد اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة حالات البناء المخالف

إسعاد يونس.. كوكتيل مواهب من الزمن الجميل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جد أيرلندى والآخر بريطانى!

مدحت بشاى

القيامة .. وتوحيد قلوب المؤمنين

عبد الرحيم طايع

الأقصر تخاصم مثقفيها!

محمد عبدالناصر

حتى لا يضيع الدم هباء

محاسن السنوسي

بدو سيناء.. و"الكتيبة 101"

إسلام الشرنوبي

التوت اللى ببلاش

ماجد حبته

يوم تعاملت الشمس على خد «أمير رمسيس» الثانى!

خالد عكاشة

مناورات الصين العسكرية وموقعها من حلبة التنافس الدولى

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يحذر من فرض إسرائيل قيود على وصول المسيحيين لكنيسة القيامة

أغضبت الكنائس.. قيود إسرائيلية ضد المسيحيين فى احتفالات "سبت النور"

الكنيسة اليونانية في القدس تنتقد تقييد إسرائيل عدد المشاركين في احتفالات الفصح