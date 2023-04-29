الموعد الرسمي لإجازة عيد العمال 2023 للقطاع العام والخاص

تستمر عمليات البحث عن موعد إجازة عيد العمال 2023 من قبل المواطنين في مختلف المحافظات، خاصة بعدما حدد حسن شحاتة وزير القوى العاملة موعده يوم الخميس الماضي.

الموعد الرسمي لإجازة عيد العمال 2023 للقطاع العام

وكانت الجريدة الرسمية، نشرت قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والذي ينص على أن يكون يوم الخميس الموافق 4 من شهر مايو لعام 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بدلًا من الإثنين الموافق الأول من مايو؛ بمناسبة عيد العمال.

موعد إجازة عيد العمال 2023 للقطاع الخاص

ومن جانبه، أكد حسن شحاتة، وزير القوي العاملة، أن يوم الخميس المقبل الموافق 4 من مايو 2023 إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص؛ بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، فى ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1544 لسنة 2023.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن هذه الإجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلي أجره عن هذه الأيام مثلي أجره اليومى.

ويأتي إرجاء إجازة عيد العمال في القطاع الخاص، فى إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين فى قطاعات الدولة المتنوعة كلما أمكن ذلك؛ تحقيقًا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية فى المناسبات والأعياد.

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كما تقدم وزير القوى العاملة، بالتهنئة إلى جميع عمال مصر، مؤكدًا تقديره الكامل لدورهم الوطني في بذل التضحيات ومواصلة عملية الإنتاج في بناء مصر، ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة فى مختلف القطاعات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتعد إجازة عيد العمال 2023، هى الإجازة الرسمية الوحيدة في شهر مايو القادم، حيث أنه لا يتضمن الشهر المقبل سوى إجازات أسبوعية فقط، عقب حصول الموظفين على 7 أيام متضمنة إجازة عيد الفطر المبارك وتحرير سيناء، بخلاف العطلات الأسبوعية.