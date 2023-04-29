السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الإجازات الرسمية المتبقية فى 2023 بعد عيد العمال

الإجازات الرسمية
الإجازات الرسمية

الإجازات الرسمية المتبقية فى العام الميلادى الحالى 2023، بعد إجازة عيد العمال القادم فى الأول من مايو، من المواضيع التى يزداد معدل البحث عنها خلال الساعات القليلة الماضية من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل.

"الدستور" تستعرض جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر من خلال التقرير التالى:

الإجازات الرسمية المتبقية خلال 2023

4 مايو 

- إجازة عيد العمال الإثنين 1 مايو 2023، وتم ترحيلها إلى الخميس 4 مايو، وبذلك لا يكون هناك إجازات رسمية فى شهر مايو سوى الإجازات الأسبوعية  الرسمية وهي:

يوم الجمعة 5 مايو.

ويوم السبت 6 مايو.

يوم الجمعة 12 مايو.

يوم السبت 13 مايو.

يوم الجمعة 19 مايو.

يوم السبت 20 مايو.

يوم الجمعة 26 مايو.

يوم السبت 27 مايو.

مواعيد عمل السجل المدني بعد إجازة عيد الفطر 2023

27 يونيو وحتى 1 يوليو 

- إجازة عيد الأضحى المبارك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق  27 يونيو الموافق وقفة عرفات وحتى السبت 1 يوليو.

يوم 30 يونيو 

- إجازة  ثورة 30 يونيو الجمعة 30 يونيو، ومن المتوقع أن تكون الخميس 29 يونيو نظرًا لأنّ الجمعة إجازة رسمية.

19 يونيو 

إجازة رأس السنة الهجرية، يوم الأربعاء 19 يوليو.

23 يوليو

 إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو يوم الأحد 23 يوليو.

الأربعاء 27 سبتمبر

إجازة المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 27 سبتمبر.

الجمعة 6 أكتوبر 

إجازة عيد القوات المسلحة الجمعة 6 أكتوبر، ومن المتوقع أن تكون الخميس 5 أكتوبر؛ نظرًا لأنّ الجمعة إجازة رسمية.

إجازات رسمية أخرى فى 2023

وغير الإجازات التي تم ورودها أعلى المقال هناك إجازات رسمية أخرى متبقية فى 2023، وهي الإجازاة الأسبوعية وهي يومان للعاملين بالدولة ويوم واحد أو يومان للقطاع الخاص.

وكانت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء قد أعلنت عن ترحيل إجازة عيد العمال 2023 ليوم الخميس 4 مايو بدلًا من يوم الإثنين الأول من مايو في ظل سياسة الحكومة بمنح المواطنين  يوم الخميس إجازة رسمية بدلًا من الإجازات التي تقتطع منتصف الأسبوع، من أجل الحرص على إعطاء الموظفين وقت أطول لقضاء الإجازات بشكل متصل يضمن المزيد من الراحلة.

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الإجازات المتبقية في 2023 بعد عيد العمال

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