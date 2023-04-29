السبت 29 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نقيب الزراعيين يشيد بدور "الري" في المشروعات القومية ومواجهة مخاطر المناخ

د سيد خليفة
د سيد خليفة

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين؛ لمناقشة الإجراءات التى تقوم بها الوزارة لتوفير كافة الاحتياجات المائية لقطاع الزراعة خاصة خلال فترة أقصى الاحتياجات المقبلة، وبحث الشراكة بين المجتمع المدني ووزارة الري في مجالات ترشيد استهلاك مياه الري ورفع كفاءة الاستخدام، وحماية الموارد المائية  من الاستخدام الجائر بمختلف المشروعات.

وأشاد نقيب الزراعيين بدور وزير الري وتفهمه لمطالب نقابة المهن الزراعية المتعلقة بالتسهيلات التي تقدمها وزارة الري لدعم الدور  المجتمعي والخدمي لنقابة المهن الزراعية في إطار الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني، بالإضافة إلى الدور الذي تقدمه نقابة  المهندسين الزراعيين على مستوى المشروعات القومية والإجتماعية ووجه وزير الري بتنفيذ ودعم هذه المطالب طبقا للضوابط والقرارات الوزارية في هذا الشأن.

ولفت «خليفة»، إلى تقدير النقابة  لدور وزارة الري في تلبية الاحتياجات المائية لموسم الزراعة الصيفي، والإستفادة من دور نقابة المهن الزراعية التي تمثل بيت خبرة تضم أكثر من مليون مهندس زراعي منتشرين بالقري لخدمة خطط وزارتي الري والزراعة في ترشيد استهلاك مياه الري والتوعية بأهمية تطوير وتحديث منظومة الري لزيادة الإنتاجية المحصولية من مختلف المنتجات الزراعية ورفع كفاءة إستخدام الموارد المائية والأرضية.

وأوضح نقيب الزراعيين، أن لقائه وزير الري يأتي دعما لدور الحكومة في تحقيق الأمن المائي والحفاظ علي كل قطرة مياه، تخدم مختلف الإحتياجات المائية سواء لأغراض الزراعة أو الشرب أو السياحة أو الأغراض الأخرى التي تخدم القطاعات التنموية، مشيدا بدور وزارة الري في تنفيذ خطة الدولة المصرية في المشروعات القومية وخاصة مشروعات استصلاح الأراضي في توشكي وسيناء ومستقبل مصر.

وأشار «خليفة»، إلى أن الدور الأصيل لوزارة الري يكمن في قدرتها علي مواجهة التحديات المائية وتحويلها إلى فرص للتنمية المستدامة، من خلال رفع كفاءة إستخدام الموارد المائية المصرية، والتوعية بالإستخدام الأمثل للمياه وفقا للإحتياجات الواقعية التي تخدم التنمية من خلال تنفيذ مختلف المشروعات الزراعية، فضلا عن دورها في الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية علي الموارد المائية من خلال مشروعات حصاد مياه السيول والأمطار في سيناء وفي الصحراء الغربية أو من خلال حماية السواحل الشمالية للدلتا من مخاطر تداخل مياه البحر والمياه الجوفية أو بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط.

نقيب الزراعيين يشيد بدور الرى المشروعات القومية

الأكثر قراءة

بأثر رجعى.. مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة للعاملين بالقطاع خلال ساعات

عايرته بعجزه الجنسى فذبحها.. شاب يقتل عروسه بعد ساعات من الزفاف

تردد قناة المغربية الرياضية نايل سات 2023 الناقلة لمباراة الأهلي Arryadia TNT

"أنبوبة بوتاجاز".. رئيس ديروط يكشف تفاصيل حريق كنيسة العذراء (صور)

قرارات عاجلة من النيابة في مصرع مسجل وتفحم آخر بمداهمة الفجر بالوراق

ضمن الموجة الـ21.. إزالة 27 حالة تعدى في سمالوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

فى كل شارع فى بلادى صوت الوصاية بينادى

مؤمن المحمدي

اقتراح ينهى جميع الأطراف

محمد عبدالعزيز

عودة خاطفة إلى دراما رمضان

خالد حريب

ملحمة مصرية فى معبر أرقين الحدودى

ماجد حبته

قاهر الإرهاب زار القاهرة

صفاء النجار

مشاهدات حزينة.. التطوير والوعى العام «1-4»

محمد سميح

"مصرى أصلى".. "الجينوم الفرعونى" يفضح أكاذيب "نتفليكس" و"الأفروسنتريك"

سارة شريف

رجل الهدوء

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى جنوب الضفة الغربية

من «حارس الأسوار» إلى «كاسر الأمواج».. أسرار أسماء العمليات العسكرية الإسرائيلية

قوات الاحتلال تستهدف طاقم تليفزيون فلسطين