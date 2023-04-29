تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة ألميريا بالدوري الأسباني 2023 يهتم بها كثير من جمهور النادي الملكي حول العالم حيث تشهد متابعة كبيرة وتستحوذ على نسب بحث مرتفعة عبر محركات البحث فيما يخص كافة التفاصيل حول مباريات الدوري الأسباني ومباريات فريق ريال مدريد وخلال المواجهة التي تنطلق اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 32 من "الليجا" والتي يواجه فيها ريال مدريد نظيره ألميريا مساء اليوم، نقدم لكم تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة ألميريا بالدوري اللأسباني 2023 وموعد اللقاء.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة ألميريا بالدوري الأسباني 2023

ومن المتوقع أن يدفع المدير الفني لنادي ريال مدريد كارلو أنشيلوتي في مباراة اليوم أمام ألميريا التشكيل التالي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

وفي خط الدفاع: داني كارفاخال – إيدير ميليتاو – أنطونيو روديجر – ناتشو فيرنانديز

وفي خط الوسط: داني سيبايوس – أوريلين تشواميني – إدواردو كامافينجا

وفي الهجوم: رودريجو جوس – كريم بنزيما – فينيسوس جونيور

وفي البدلاء يأتي كل من: أندريا لونين – لويس لوبيس – خيسوس فاييخو – ألفارو أودريوزولا – لوكاس فاسكيز – توني كروس – فيدريكو فالفيردي – إيدين هازارد – ماركو أسينسيو – ماريانو دياز.

غيابات ريال مدريد في مواجهة ألميريا بالدوري الأسباني اليوم

يغيب عدد من الأسماء عن اللحاق بصفوف الفريق في مباراة اليوم وهم الكرواتي لوكا مودريتش بداعي الإصابة والنمساوي دافيد ألابا والفرنسي فيرلاند ميندي للتأهيل من الإصابة.

موعد مباراة ريال مدريد وألميريا بالدوري الأسباني

وتنطلق المباراة المرتقبة بين الفريقين ريال مدريد وألميريا في تمام الساعة 7:30 من مساء اليوم السبت بتوقيت القاهره ومكه المكرمه حيث تنطلق صافرة اللقاء من ازدياد سانتياجو برنابيو.

ترتيب ريال مدريد في الدوري الأسباني قبل مواجهة اليوم

ويسعى ريال مدريد خلال المواجهة الحالية أن يقلص الفارق بينه وبين نظيره فريق نادي برشلونة المتصدر لجدول الدوري حيث يقع الملكي في وصافة الجدول وفي الوقت ذاته يهرب من تهديد أتلتيكو مدريد لمركزه، حيث استطاع ريال مدريد أن يحقق 65 نقطة من 31 مباراة بينما حقق اتلتيكو مدريد 63 نقطه من نفس عدد المباريات، وفي الصدارة يتربع برشلونة برصيد 76 نقطة.