الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قائمة برشلونة لمواجهة ريال بيتيس فى الدورى الإسبانى.. عودة ديمبلى

عثمان ديمبلي
عثمان ديمبلي

كشف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، عن قائمة فريقه لمواجهة ريال بيتيس، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين، لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم لا ليجا، موسم 2022-2023.

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة، فتُقام غدًا السبت، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" معقل الفريق الكتالوني.

وتُنقل مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني، تليفزيونيًا على قناة beIN Sports Premium 1 HD.

قائمة برشلونة لمواجهة ريال بيتيس في الدوري الإسباني

وشهدت قائمة برشلونة لمواجهة ريال بيتيس في الدوري الإسباني، عودة الفرنسي عثمان ديمبلي، والدنماركي أندرياس كريستنسن، بعد تعافيهما من الإصابة.

وجاءت قائمة برشلونة لمواجهة ريال بيتيس في الدوري الإسباني

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن - إيناكي بينا - أرناو تيناس.

خط الدفاع: رونالد أراوخو - أندرياس كريستنسن - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا - جوليس كوندي - إريك جارسيا - أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - بيدري جونزاليس - فرانك كيسي - فرينكي دي يونج - بابلو جافي - بابلو توري.

خط الهجوم: عثمان ديمبلي - روبرت ليفاندوفسكي - أنسو فاتي - فيران توريس - رافينيا - لامين يمال.

ويحتل فريق برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، برصيد 76 نقطة، متفوقًا بفارق 11 نقطة عن ملاحقه ريال مدريد الذي يتواجد في المركز الثاني برصيد 65 نقطة.

وكان فريق برشلونة قد خسر في الجولة الماضية، أمام مضيفه رايو فايكانو بهدفين مقابل هدف.

ويحتاج برشلونة لتحقيق 11 نقطة من أصل 21 ممكنة، في الجولات الـ 7 المتبقية، للفوز بالدوري الإسباني.

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