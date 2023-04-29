السبت 29 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء منافسات أولمبياد المحافظات الحدودية في 12 لعبة بمطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

بدأت وزارة الشباب والرياضة، تنفيذ برنامج منافسات أولمبياد المحافظات الحدودية "النسخة الرابعة"، والتى تنفذها الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمطروح، خلال الفترة من ٢٨ إبريل الجاري حتى ٢ مايو القادم، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويشارك ٣٠٠٠ لاعب ولاعبة، يمثلون كافة المحافظات الحدودية (شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، أسوان، الوادي الجديد، مطروح) إضافة إلى مشرفي الأفواج من المديريات والمدربين ومشرفي الوزارة.

ويتنافس المشاركين في ١٢ لعبة فردية وجماعية (خماسي كرة القدم، كرة طائرة، كرة سلة، كرة يد، كرة طائرة شاطئية، تنس طاولة، كاراتيه كاتا وكومتيه، كرة سرعة، شطرنج، سباحة ظهر وحرة ٥٠ متر، ألعاب قوى، ١٠٠ متر عدو، ٨٠٠ متر جري، وثب طويل بنين وبنات، خماسي كرة قدم شاطئية "بنين فقط"، إضافة إلى كرة طائرة جلوس لذوي القدرات والهمم)، علي ملاعب مركز شباب مطروح.

وكان الدكتور أشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة أشاد بحالة رواج المشروعات والأنشطة الشبابية والرياضية التي أقامتها الوزارة في المحافظات الحدودية الفترة الماضية، مؤكداً مواصلة الوزارة تكثيف هذه المشروعات في قطاعي الشباب والرياضة خلال الفترة المقبلة في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الخدمات المقدمة لأبناء مصر بالمحافظات الحدودية.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي القيادة السياسية المحافظات الحدودية أولمبياد المحافظات الحدودية شباب مطروح

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