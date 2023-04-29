​​رئيس "الأسقفية" يحتفل بتخريج دفعة جديدة من برنامج ماجستير القيادة

كرم الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، اليوم، خريجي ماجستير القيادة، بحضور الدكتور برايان فان ديفينتر منسق برنامج الماجستير من جامعة الرؤية الدولية "Vision international university" وطناس القسيس مسئول الشرق الأوسط لجمعية الإرسالية الكنسية، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وقال رئيس الأساقفة في كلمته: “اليوم مناسبة خاصة وإنجاز عظيم يدل على التفاني والاجتهاد في العمل”.

وأكد: “أنتم قادرين على تحقيق أهدافكم التي وضعتموها لأنفسكم للوصول لهذا المستوى من التعليم، وشجعهم أن يستمروا بنفس الحماس والعزيمة وأن يستغلوا كل الفرص المُتاحة أمامهم في تطوير مهاراتهم وشبكة علاقاتهم”.

واختتم رئيس الأساقفة: “أنتم الآن مؤهلين لتولي المهام القيادية إضافة إلى المساهمة في تطوير أي مؤسسة ومساعدة الآخرين في مهامهم، وافتخر إننا ساهمنا ككنيسة فى حياة كل خريج”.

وأضاف الدكتور برايان فان ديفينتر: “درسنا الكثير عن التطور الروحي وتعلمنا أن تواجدنا في مجتمع هو أمر مهم للغاية وهو ما يساعد في نمو الفرد في حياته”.

واستكمل ديفينتر: “يتطلب مننا التعاون معًا والاتحاد لتقديم أي عمل أو مساعدة بشكل جيد، فالكثير من الناس يواجهون متاعب وصعوبات في كل مكان وخاصة في فترة الوباء”.