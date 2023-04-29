السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

18 مايو.. الحكم على 4 متهمين بقضية "خلية الزيتون"

ارشيفية
ارشيفية

قررت اليوم، الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حجز إعادة محاكمة 4 متهمين بالانضمام لخلية إرهابية في القضية التي تحمل رقم 308 لسنة 2010، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية الزيتون الأولى" لجلسة 18 مايو المقبل للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد عبدالهادي، وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.

ويواجه المتهمون في هذه القضية عدة تهم، منها: الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

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