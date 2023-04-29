السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

متحف المركبات الملكية يحيي ذكرى وفاة الملك فؤاد الأول

جنازة الملك فؤاد
جنازة الملك فؤاد

ينظم متحف المركبات الملكية، اعتبارًا من غد الأحد ولمدة أسبوع، معرضًا أثريا مؤقتًا تحت عنوان «صاحب اللقبين فؤاد الأول»؛ لإحياء الذكرى الـ 87 لوفاة الملك فؤاد الأول التي توافق ٢٨ أبريل من كل عام.

وقال أمين الكحكي، مدير عام متحف المركبات الملكية إن المعرض يضم مجموعة من الوثائق الأرشيفية الهامة الخاصة بجنازة الملك فؤاد الأول والعربة  "الاسكوليت" التي خصصت لنقل جثمان الملك،  بالإضافة إلى صفحة من العدد رقم ١٦٦٤ لجريدة الجهاد والتي تشمل التغطية الصحفية لخبر وفاة وجنازة الملك فؤاد الأول تحت عنوان "صور أخرى تذكارية للملك الذى تودعه مصر اليوم" والمنشور بتاريخ الخميس ٩صفر ١٣٥٥هـ/ ٣٠ أبريل ١٩٣٦م. 

كما يضم المعرض وثيقتين تخص العربة "الاسكوليت"، إحداهما تضم مواصفات العربة وإصلاحها وتجديدها، والتي شملت رقم العربة و المقابل المادي لإصلاحها، كما خُتمت الوثيقة من ناظر خاصة جلالة الملك "مراد محسن". أما الوثيقة الأخرى فعبارة عن خطاب لصرف قيمة إصلاح وتجديد العربة، مؤرخ بتاريخ ١٦ فبراير ١٩٤٨م. وهو خطاب موجه من ياور جلالة الملك بإدارة الإسطبلات بخصوص صرف قيمة إصلاح وتجديد العربة الأسكليت إلى الورشجي "أحمد مصطفى شرشر".

بالإضافة إلى عرض مجموعة من الصور الفوتوغرافية للملك فؤاد الأول في مراحل عمرية مختلفة وبعض اللقطات من حياته وفيلم وثائقي يتناول مقتطفات من حياته.

وأضاف أنه من المقرر أن تستمر فعاليات المعرض في الفترة من ٣٠ أبريل حتى ٦ مايو ٢٠٢٣م.

يشار إلى أن متحف المركبات الملكية المتواجد بمنطقة بولاق أبو العلا تم تجهيزة لتسهيل الزيارة لذوى الاحتياجات الخاصة، فقد تم عمل مسارات زيارة مخصصة بالمتاحف وممرات خشبية بالمواقع الأثرية لذوي الهمم، بالإضافة إلى دورات مياه مخصصة وكراسي، ومنحدرات ومصاعد مخصصة لهم لتسهيل زياراتهم للمتحف.

الملك فؤاد الأول متحف المركبات الملكية جنازة الملك فؤاد الأول جريدة الجهاد الاسكوليت

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