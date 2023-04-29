السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شمال سيناء تشارك فى نهائيات أولمبياد المحافظات الحدودية

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء

تشارك محافظة شمال سيناء في فعاليات الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية "النسخة الرابعة" والمقامة بمحافظة مطروح، حيث وصلت البعثة الرياضية لمحافظة شمال سيناء إلى مدينة مرسى مطروح للاشتراك في فعاليات الأوليمبياد المقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وأكد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء إيهاب حسن عبد الوهاب، عقد اجتماع فني بجميع المشرفين والإداريين والمدربين لوضع بعض الإرشادات اللازمة لإدارة هذا الصرح الكبير من قبل لجنة الوزارة، وقد أجريت القرعة للفرق المشاركة بعد وصول جميع المحافظات الحدودية جميعا. 

يذكر أن مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء اختتمت يوم 11 أبريل الجاري نهائي تصفيات أولمبياد المحافظات الحدودية، وذلك بمشاركة 13 ألفا و547 لاعبا ولاعبة على مستوى المحافظة في المرحلة السنية من 15 إلى 21 عاما للبنات، ومن 15 سنة إلى 23 عاما للبنين، وفي 14 لعبة جماعية وفردية منها كرة القدم الخماسي، الكاراتيه، كرة السرعة، تنس الطاولة، الشطرنج، ألعاب القوى كرة السلة، اليد، الكرة الطائرة، الكرة الطائرة الشاطئية، كرة القدم الشاطئ، الكرة الطائرة جلوس لذوي الهمم، وتم تصعيد الفائزين الأوائل بكل لعبة على مستوى المحافظة للمشاركة في التصفيات النهائية للأولمبياد "النسخة الرابعة" بمحافظة مطروح وتستمر حتى 2 مايو المقبل، على أن تقام النسخة الخامسة من أولمبياد المحافظات الحدودية العام المقبل في محافظة شمال سيناء.

شمال سيناء سيناء الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية محافظة شمال سيناء تحرير سيناء

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