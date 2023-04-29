السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة طالبة صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق بقرية الروضة فى المنوفية

ارشيفية
ارشيفية

أصيبت طالبة بالصف الثانى الثانوى بقرية الروضة التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، بإصابات بالغة، إثر اصطدام سيارة بها، أثناء مرورها من طريق بركة السبع الزراعى، تم نقلها إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

البداية بتلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع بمحافظة المنوفية، يفيد بإصابة طالبة بالصف الثانى الثانوى بقرية الروضة التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، بإصابات بالغة، وذلك إثر إصطدام سيارة بها، أثناء مرورها من طريق بركة السبع الزراعى، تم نقلها إلى المستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

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