أسعار الخضار اليوم 29/4/2023 فى سوق العبور

يبحث عدد كبير عن أسعار الخضار اليوم في سوق العبور ويقدم موقع "الدستور" أسعار الجملة اليوم لأسعار الخضار بسوق العبور، وتأتي أسعار الخضار كالتالي:

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور



طماطم

من سعر: 3.25 إلى سعر: 5.25

بطاطس

من سعر: 4 إلى سعر: 5.5

بصل

من سعر: 8 إلى سعر: 10

كوسة

من سعر: 3.5 إلى سعر: 6.5

جزر بدون عروش

من سعر: 2.5 إلى سعر: 6.5

فاصوليا

من سعر: 9 إلى سعر: 13

باذنجان بلدي

من سعر: 3 إلى سعر: 5

باذنجان رومي

من سعر: 3 إلى سعر: 4.5

باذنجان أبيض

من سعر: 3 إلى سعر: 5

فلفل رومي بلدى

من سعر: 6 إلى سعر: 9

فلفل رومى صوب

من سعر: 6 إلى سعر: 9

فلفل حامى بلدي

من سعر: 7 إلى سعر: 13

فلفـل حامـى صـوب

من سعر: 7 إلى سعر: 13

ملوخية

من سعر: 3 إلى سعر: 7

خيار صوب

من سعر: 3 إلى سعر: 6

خيار بلدى

من سعر: 3 إلى سعر: 6

بسلة

من سعر: 13 إلى سعر: 17

سبانخ

من سعر: 5 إلى سعر: 7

قلقاس

من سعر: 5 إلى سعر: 8

بطاطا

من سعر: 4 إلى سعر: 6

ثوم

من سعر: 5 إلى سعر: 10

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور



لفت

من سعر: 1.5 إلى سعر: 2.5

بنجر

من سعر: 2 إلى سعر: 4

ورق عنب بناتى

من سعر: 10 إلى سعر: 20

ورق عنب بلدى

من سعر: 10 إلى سعر: 20

بصل أخضر "الرابطة كيلو"

من سعر: 6 إلى سعر: 10

بروكلى

من سعر: 5 إلى سعر: 8

فجل أحمر (الربطة كيلو)

من سعر: 3 إلى سعر: 4

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