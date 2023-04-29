السبت 29 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الخضار اليوم 29/4/2023 فى سوق العبور

خضروات
خضروات

يبحث عدد كبير عن أسعار الخضار اليوم في سوق العبور ويقدم موقع "الدستور" أسعار الجملة اليوم لأسعار الخضار بسوق العبور، وتأتي أسعار الخضار كالتالي: 

النيابة تطلب تحريات المباحث عن مشاجرة بائعى الخضار فى منشأة ناصر

«واحد من الناس» يجبر خاطر بائعة الخضار ويهديها مبلغًا ماليًا

 أسعار الخضار اليوم في سوق العبور


طماطم
من سعر: 3.25 إلى سعر: 5.25

بطاطس
من سعر: 4 إلى سعر: 5.5
بصل
من سعر: 8 إلى سعر: 10
كوسة
من سعر: 3.5 إلى سعر: 6.5

جزر بدون عروش
من سعر: 2.5 إلى سعر: 6.5
فاصوليا
من سعر: 9 إلى سعر: 13
باذنجان بلدي
من سعر: 3 إلى سعر: 5

باذنجان رومي
من سعر: 3 إلى سعر: 4.5
باذنجان أبيض
من سعر: 3 إلى سعر: 5
فلفل رومي بلدى
من سعر: 6 إلى سعر: 9

فلفل رومى صوب
من سعر: 6 إلى سعر: 9
فلفل حامى بلدي
من سعر: 7 إلى سعر: 13
فلفـل حامـى صـوب
من سعر: 7 إلى سعر: 13
ملوخية
من سعر: 3 إلى سعر: 7
خيار صوب
من سعر: 3 إلى سعر: 6
خيار بلدى
من سعر: 3 إلى سعر: 6
بسلة
من سعر: 13 إلى سعر: 17
سبانخ
من سعر: 5 إلى سعر: 7
قلقاس
من سعر: 5 إلى سعر: 8
بطاطا
من سعر: 4 إلى سعر: 6
ثوم
من سعر: 5 إلى سعر: 10

 أسعار الخضار اليوم في سوق العبور


لفت
من سعر: 1.5 إلى سعر: 2.5
بنجر
من سعر: 2 إلى سعر: 4
ورق عنب بناتى
من سعر: 10 إلى سعر: 20
ورق عنب بلدى
من سعر: 10 إلى سعر: 20
بصل أخضر "الرابطة كيلو"
من سعر: 6 إلى سعر: 10
بروكلى
من سعر: 5 إلى سعر: 8
فجل أحمر (الربطة كيلو)
من سعر: 3 إلى سعر: 4
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أسعار الخضار اليوم في سوق العبور اسعار الخضار بسوق العبور بطاطس ورق عنب موقع الدستور

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